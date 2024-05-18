Суд РФ наложил арест на активы, счета и имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»

Таким образом, суд частично удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к Deutsche Bank. Ранее «Русхимальянс» подавал иск к Deutsche Bank на 22,2 млрд рублей (€238,1 млн выплат по гарантии и €479,51 тыс. неустойки) в рамках претензий по банковским гарантиям и требовал обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank в России.
Арест в пределах суммы €238,61 млн или эквивалентной суммы в рублях был наложен на ценные бумаги, принадлежащие Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», на недвижимое имущество компаний, а также на принадлежащие денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счетов типа «С», счетов типа «И»), открытых на имя Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка».
Также суд запретил Deutsche Bank распоряжаться 100% долей в уставных капиталах ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». 17 мая российский суд выдал пять исполнительных листов в рамках обеспечительных мер.
При этом Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал «Русхимальянсу» в наложении ареста на 100% долей Deutsche Bank в ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка».
Суд также посчитал, что «при принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах Дойче Банк Акциенгезелльшафт, ООО “Дойче Банк”, ООО “Технологический центр Дойче Банка” необходимо указать, что они не распространяются на денежные средства клиентов, находящиеся на таких счетах».
Ранее российский суд по заявлению «Русхимальянса» также наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG в пределах суммы €462,67 млн. Кроме того, «Русхимальянс» обратился с аналогичным заявлением в отношении своего иска к Commerzbank, и суд также принял обеспечительные меры, подробности которых пока неизвестны.
О споре «Русхимальянса» и Linde
В мае и июне 2022 года Linde уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями, введенными ЕС. В российской компании не согласились с такой позицией, заявив, что санкции не охватывают работы по контракту. В частности, санкции ЕС запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, а оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода — нет.
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом немецкие банки Bayrische Landesbank и Unicredit Bank AG также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» подал иски к Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму порядка 143 млрд рублей. Суд также обратил в пользу «Русхимальянса» доли Linde в ее «дочках». Спор касался взыскания с Linde задолженности по контракту на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Суд также частично удовлетворил иск «Русхимальянса» о запрете Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом.
В марте «Русхимальянс» также подал новый иск к германской Linde на 105,5 млрд рублей. Заседание суда по нему назначено на 13 июня.