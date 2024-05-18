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Что делать, если нет денег платить за кредит

Если у вас нет возможности вносить очередные платежи по кредиту, то самое глупое, что можно сделать в такой ситуации — это пропускать платежи и надеяться, что все как-то само разрешится. Об этом рассказал Финансам Mail.ru Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Источник: РИА "Новости"

«Само не разрешится, только на долги будут нарастать пени и штрафы, и сумма задолженности начнет увеличиваться как снежный ком», — предупреждает юрист.

По его словам, в России система взыскания задолженностей в судебном порядке сейчас работает «очень неплохо». Поэтому надеяться на то, что кредитор не обратится в суд и не будет разыскивать должника тоже не стоит.

Если кредитор обратится в суд и получит на руки исполнительный лист о взыскании, то делом займутся судебные приставы, которые могут арестовать счета, имущество, закрыть возможность выезда за границу. Поэтому надеяться на то, что можно просто не платить и потом скрыться — не стоит, говорит Гусятников.

Вопрос в любом случае проблему придется решать. Для этого есть различные варианты.

В первую очередь юрист советует нужно обратиться к кредитору и честно объяснить ему ситуацию.

«Работать с просроченной задолженностью невыгодно никому, поэтому, с большой вероятностью, банк пойдет навстречу и предложит варианты», — считает эксперт.

Самые распространенные из них:

 — реструктуризация долга, когда уменьшается сумма платежа и увеличивается срок кредита.

— кредитные каникулы, когда на определенное время должник не вносит платежи без штрафных санкций.

Обычно их одобряют на срок не более 6 месяцев. При этом должника могут либо совсем обводить от платежей, либо освободить от уплаты основного долга, оставив только выплату процентов. Все зависит от обстоятельств и решения конкретного банка.

Также существует рефинансирование. По факту это переоформление кредита на новых условиях, объясняет Гусятников.

Если выплачивать долг совсем нет никакой возможности, то стоит пойти на крайние меры и начать процедуру банкротства.

«Но не стоит полагать, что это “волшебная палочка”, которая поможет без проблем избавиться от долгов. Это действительно самая крайняя мера», — указывает эксперт.

Во-первых — если у должника есть доход, накопления или имущество — все это заберут в счет погашения долга. Попытка избавиться от имущества, переписав его на родственников, детей, продать в срочном порядке тоже ни к чему не приведет.

Потому что в конечном итоге все сделки будут обращены, и должнику в любом случае придется рассчитываться с кредиторами.

«Кроме того, сам факт банкротства имеет неприятные последствия», — отмечает юрист. Банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами без указания своего статуса в течение 5 лет, повторно объявлять себя банкротом, занимать руководящие должности, открывать ИП и т. д.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»