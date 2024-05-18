Что делать, если нет денег платить за кредит

«Само не разрешится, только на долги будут нарастать пени и штрафы, и сумма задолженности начнет увеличиваться как снежный ком», — предупреждает юрист.
По его словам, в России система взыскания задолженностей в судебном порядке сейчас работает «очень неплохо». Поэтому надеяться на то, что кредитор не обратится в суд и не будет разыскивать должника тоже не стоит.
Вопрос в любом случае проблему придется решать. Для этого есть различные варианты.
В первую очередь юрист советует нужно обратиться к кредитору и честно объяснить ему ситуацию.
«Работать с просроченной задолженностью невыгодно никому, поэтому, с большой вероятностью, банк пойдет навстречу и предложит варианты», — считает эксперт.
Самые распространенные из них:
— реструктуризация долга, когда уменьшается сумма платежа и увеличивается срок кредита.
— кредитные каникулы, когда на определенное время должник не вносит платежи без штрафных санкций.
Обычно их одобряют на срок не более 6 месяцев. При этом должника могут либо совсем обводить от платежей, либо освободить от уплаты основного долга, оставив только выплату процентов. Все зависит от обстоятельств и решения конкретного банка.
Если выплачивать долг совсем нет никакой возможности, то стоит пойти на крайние меры и начать процедуру банкротства.
Во-первых — если у должника есть доход, накопления или имущество — все это заберут в счет погашения долга. Попытка избавиться от имущества, переписав его на родственников, детей, продать в срочном порядке тоже ни к чему не приведет.
Потому что в конечном итоге все сделки будут обращены, и должнику в любом случае придется рассчитываться с кредиторами.
«Кроме того, сам факт банкротства имеет неприятные последствия», — отмечает юрист. Банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами без указания своего статуса в течение 5 лет, повторно объявлять себя банкротом, занимать руководящие должности, открывать ИП
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