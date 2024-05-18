Что делать, если нет денег платить за кредит

«Само не разрешится, только на долги будут нарастать пени и штрафы, и сумма задолженности начнет увеличиваться как снежный ком», — предупреждает юрист.

По его словам, в России система взыскания задолженностей в судебном порядке сейчас работает «очень неплохо». Поэтому надеяться на то, что кредитор не обратится в суд и не будет разыскивать должника тоже не стоит.

Если кредитор обратится в суд и получит на руки исполнительный лист о взыскании, то делом займутся судебные приставы, которые могут арестовать счета, имущество, закрыть возможность выезда за границу. Поэтому надеяться на то, что можно просто не платить и потом скрыться — не стоит, говорит Гусятников.