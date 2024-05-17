Нефть. Под сопротивлением

Нефть марки Brent поднялась выше $83 за баррель — важный уровень с точки зрения объемов сделок. Сверху котировки ограничены 200-дневной скользящей средней — $83,94 за баррель.
Поддержку нефти на этой недели оказали данные по запасам и инфляции в США, а также отчет МЭА. Оживление последние месяцы демонстрирует и экономика Китая.
Ключевую роль в поддержании нефтяных цен на текущем уровне играет политика ОПЕК+ по сокращению поставок. Давление на котировки оказывает рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+.
Несмотря на то что Израиль и ХАМАС так и не достигли согласия по вопросу временного прекращения огня, рынок нефти перешел к игнорированию конфликта и, похоже, не верит в его дальнейшую эскалацию.
Новостной фон
∙ В апреле Китай переработал меньше нефти, потому что местные НПЗ ушли на сезонное техобслуживание.
∙ Нигерийский НПЗ покупает американскую нефть. При этом Нигерия сама входит в топ-20 мировых производителей нефти. Сырье требуется для нового НПЗ в Лагосе для выхода на проектную мощность. Поставки местной нефти нестабильны из-за многолетних и систематических краж в дельте Нигера.
∙ Пожарные взяли под контроль один лесной пожар возле главного региона нефтеносных песков Канады. Однако борьба с гораздо более сильным пожаром на юге Альберты продолжается. Ситуация с пожарами чревата сокращением нефтедобычи в стране.
Природный газ в США
Фьючерсы на природный газ поднялись выше 200-дневной скользящей средней. Актив растет 4 недели подряд — есть риск коррекции.
EIA опубликовала еженедельный отчет по рынку природного газа. За неделю, закончившуюся 15 мая, спотовая цена на Генри-Хаб выросла с $2,01 до $2,15 за MMBtu. Региональная динамика спотовых цен была разнонаправленной. Самая высокая цена была зафиксирована во Флориде — $3,22 за MMBtu. Причина — сезонное повышение температуры провоцирует потребность в кондиционировании воздуха.
По данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,1% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Потребление природного газа в США снизилось на 2,1%.
Согласно прогнозу EIA, средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu.
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