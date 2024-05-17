На Уолл-стрит назвали самые «опасные» акции на американском рынке

Ранее акции сети магазинов видеоигр GameStop входили в список «акций-зомби» (Zombie Stock), цена которых, скорее всего, упадет до $0, сообщил эксперт. По его мнению, таким компаниям не хватает денег, чтобы поддерживать расход денежных средств в течение очень долгого времени, и они, скорее всего, обанкротятся или будут вынуждены привлечь новый капитал, который значительно размоет доли акционеров. С 2022 года компания GameStop привлекла более $1 млрд за счет размещения акций, отметил Трейнер. Хотя фундаментальные показатели акций улучшились, GameStop все еще находится в «опасной зоне», сообщил он.