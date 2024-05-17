Кто имеет право на досрочную пенсию по старости

Женщины, родившие двух или более детей, вправе выйти на пенсию по достижении 50 лет. При этом они должны проработать не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, а также иметь страховой стаж не менее 20 лет.