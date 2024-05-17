Кто имеет право на досрочную пенсию по старости

По общему правилу, назначение страховой пенсии по старости возможно по достижении установленного законом возраста и при наличии необходимого числа пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК), а также требуемого количества лет страхового стажа. Возраст у мужчин при этом составляет 65 лет, а у женщин — 60 лет.
Но, с учетом переходных положений с 2015 года по увеличению пенсионного возраста, в 2024 году на пенсию вправе выйти мужчины, достигшие 63 лет и женщины, достигшие 58 лет. При этом они должны заработать не менее 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 балла.
Страховой стаж представляет собой суммарную продолжительность периодов трудовой деятельности. В эти периоды работодатель платил за человека страховые взносы для формирования его пенсии. Также сюда входит время ухода за ребенком или инвалидом, служба в армии и другие периоды.
Специальный стаж — это суммарная продолжительность периодов работы по определенным профессиям, на определенных должностях и в условиях труда.
ИПК представляют собой сумму коэффициентов (баллов), начисляемых за каждый год страхового стажа.
Кому положена досрочная пенсия
Выделим шесть основных категорий лиц, которые вправе рассчитывать на досрочное назначение пенсии.
1. Работники районов Крайнего Севера
Право возникает после работы не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Выйти на пенсию досрочно могут мужчины в 55 лет с общим трудовым стажем не менее 25 лет и женщины в 50 лет с общим трудовым стажем не менее 20 лет.
2. Пострадавшие от радиации
Это лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, которые были вызваны радиационным воздействием после катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по устранению ее последствий, а также те, кто был занят на эксплуатации ЧАЭС и работах в зоне отчуждения.
Досрочную пенсию данной категории назначают: для мужчин по достижении ими возраста 55 лет, для женщин — 50 лет. При этом они должны иметь трудовой стаж не менее пяти лет.
Досрочная пенсия также положена лицам, ставшим инвалидами из-за катастрофы на ЧАЭС. Она назначается при наличии трудового стажа не менее пяти лет и по достижении возраста 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин.
При этом возраст выхода на пенсию зависит от годов, в которых лицо проживало либо трудилось в соответствующих зонах катастрофы.
3. Многодетные матери и родители детей-инвалидов
Женщины, родившие двух или более детей, вправе выйти на пенсию по достижении 50 лет. При этом они должны проработать не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, а также иметь страховой стаж не менее 20 лет.
Женщины, родившие трех или более детей, все из которых достигли возраста восьми лет, вправе досрочно выйти на пенсию при наличии стажа не менее 15 лет. Пенсия оформляется по достижении 57 лет при наличии трех детей, 56 лет — четырех детей, 50 лет — пятерых и более детей.
Один из родителей ребенка-инвалида, который воспитывал его до достижения возраста восьми лет, также вправе выйти на досрочную пенсию. При этом мужчина должен достичь возраста 55 лет и иметь страховой стаж не менее 20 лет. Женщина — 50 лет и не менее 15 лет соответственно.
4. Работающие в тяжелых и опасных условиях
Лица, которые трудятся в особых условиях, вправе досрочно выйти на пенсию при наличии не менее 30 ИПК (ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пост. правительства РФ от 16.07.2014 № 665, пост. Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10).
Досрочная пенсия назначается за тяжелые и опасные работы. При этом возраст выхода и требуемый стаж зависят от того, насколько вредны были условия труда.
5. Педагоги, медики и театральные работники
Выйти на пенсию досрочно по прошествии пяти лет после возникновения такого права могут:
- проработавшие в детских учреждениях не менее 25 лет педагоги;
- медперсонал учреждений здравоохранения (не менее 25 лет работы в таких учреждениях в сельской местности и поселках городского типа либо не менее 30 лет работы в учреждениях в сельской местности и в городе или только в городе);
- творческие работники театров или театрально-зрелищных организаций (стаж и возраст зависят от профессии, см. пост. Совмина РСФСР от 28.08.1991 № 447).
6. Работники гражданской авиации (ГА)
При наличии не менее 30 ИПК досрочно на пенсию могут выйти:
- летчики-испытатели и летчики ГА (при стаже работы в испытаниях либо в летном составе ГА 25 и 20 лет — для мужчин и женщин соответственно);
- сотрудники по управлению полетами (мужчины — в 55 лет со страховым стажем не менее 25 лет и стажем работы по управлению полетами не менее 12 лет и 6 месяцев, женщины — в 50 лет со страховым стажем не менее 20 лет и стажем работы по управлению полетами не менее 10 лет);
- инженеры-техники, обслуживающие суда ГА (мужчины — в 55 лет со страховым стажем не менее 25 лет и стажем работы в ГА не менее 20 лет, женщины — в 50 лет со страховым стажем не менее 20 лет и стажем работы в ГА не менее 15 лет).
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