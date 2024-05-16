Поступления в бюджет Москвы от IT-отрасли в I квартале составили 79,5 млрд рублей

«IT-сфера — один из драйверов столичной экономики и одна из отраслей-лидеров по платежам в бюджет Москвы. Доля поступлений от организаций IT и связи в общем объеме доходов городского бюджета по сравнению с I кварталом прошлого года выросла с 6,6% до 7,2%. IT-отрасль теперь входит в четверку крупнейших по платежам в бюджет Москвы. Предприятия IT и связи сегодня приносят в бюджет почти в 2,5 раза больше, чем организации нефтегазовой отрасли. Это говорит о растущей диверсификации столичной экономики и тренде на развитие высокотехнологичных секторов», — сказала Зяббарова.