Поступления в бюджет Москвы от IT-отрасли в I квартале составили 79,5 млрд рублей

«IT-сфера — один из драйверов столичной экономики и одна из отраслей-лидеров по платежам в бюджет Москвы. Доля поступлений от организаций IT и связи в общем объеме доходов городского бюджета по сравнению с I кварталом прошлого года выросла с 6,6% до 7,2%. IT-отрасль теперь входит в четверку крупнейших по платежам в бюджет Москвы. Предприятия IT и связи сегодня приносят в бюджет почти в 2,5 раза больше, чем организации нефтегазовой отрасли. Это говорит о растущей диверсификации столичной экономики и тренде на развитие высокотехнологичных секторов», — сказала Зяббарова.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента финансов, поступления НДФЛ от IT-сектора выросли на 39% или 13,1 млрд рублей и составили 46,4 млрд рублей. Налог на прибыль IT-компаний принес городскому бюджету 24,5 млрд рублей. Это на 5,5% больше, чем в I квартале 2023 года.
«В числе факторов роста — цифровая трансформация экономики и активное импортозамещение, увеличение доходов организаций и рост заработных плат в IT-сфере, меры государственной поддержки отрасли», — отметили в ведомстве.
По данным Мосстата, оборот столичных организаций в области информации и связи в январе-феврале вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников отрасли в январе-феврале 2024 года увеличилась почти на 20% по сравнению с январем-февралем 2023 года.