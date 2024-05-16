Нефть. Пожары в Канаде, выборы в Индии и прогноз МЭА

Нефть марки Brent сохраняет баланс и продолжает торговаться в диапазоне $81,5−83,5 за баррель. Однако положение остается слабым, так как котировки находятся под 200-дневной скользящей средней ($83,94 за баррель).
Умеренную поддержку черному золоту оказывает снижение индекса доллара DXY. Более слабый доллар обычно провоцирует рост цен на сырьевые товары.
Новостной фон
• Рынок нефти, похоже, не верит в эскалацию на Ближнем Востоке. Текущий статус конфликта — 600 тыс. человек покинули город Рафах на фоне продолжающейся военной операции Израиля.
• Международное энергетическое агентство (МЭА) вчера снизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2024 г., однако оценка все еще остается высокой — 103,2 млн баррелей в день. Прогноз ОПЕК по спросу на этот год более оптимистичный — 104,46 млн б/с. Что касается предложения, то МЭА ждет его в этом году на уровне 102,7 млн б/с. По данным МЭА, в текущем квартале будет наблюдаться дефицит предложения, отчасти из-за сокращения поставок со стороны ОПЕК+. Дефицит увеличится в III квартале, если группа решит сохранить ограничения на встрече 1 июня.
• Базовая инфляция в США снизилась впервые за шесть месяцев. Это дает рынку надежду на то, что ФРС вскоре приступит к снижению ставки. На фоне этих макроданных вчера скорректировался индекс доллара DXY, что позитивно для цен сырьевых товаров, включая нефть.
• Продолжаются пожары в нефтедобывающем регионе Канады. Под угрозой находится Форт Мак-Мюррей — центр нефтеносных песков. Местные власти заявили, что попутный ветер, скорее всего, отведет пламя от города, но игроки нефтяного рынка внимательно следят за развитием событий. В 2016 г. пожары уничтожили большую часть города и привели к приостановке добычи примерно на 1 млн б/с. Канада — 4-й по величине производитель нефти в мире.
• По сообщению S&P Global, внимание нового индийского правительства будет сконцентрировано на нефтяном секторе. В апреле в стране стартовали выборы в нижнюю палату парламента. Голосование пройдет в несколько этапов и продлится до 1 июня. По мнению S&P Global, до конца текущего десятилетия роль Индии на мировом нефтяном рынке расширяться быстрыми темпами, что сделает ее крупнейшим покупателем. В центре внимания нового правительства окажется борьба с высокими ценами на нефть и дипломатические отношения с США и Россией. Агентство также представило занимательную инфографику. С 2019 г. по 2023 г. доля поставок российской нефти на индийский рынок выросла с 5% до 40%. Поставщик № 1 — Роснефть. Второе место принадлежит Сургутнефтегазу. На третьем месте ЛУКОЙЛ.
Природный газ в США
Фьючерсы на природный газ подошли к 200-дневной скользящей средней — важное сопротивление, от которого может начаться коррекция.
Если смотреть на актив более глобально, то он пробил долгосрочное нисходящее сопротивление и выглядит ростовым.
Сегодня EIA опубликует еженедельный отчет. Согласно прогнозу EIA, средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»