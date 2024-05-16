Нефть. Пожары в Канаде, выборы в Индии и прогноз МЭА

• По сообщению S&P Global, внимание нового индийского правительства будет сконцентрировано на нефтяном секторе. В апреле в стране стартовали выборы в нижнюю палату парламента. Голосование пройдет в несколько этапов и продлится до 1 июня. По мнению S&P Global, до конца текущего десятилетия роль Индии на мировом нефтяном рынке расширяться быстрыми темпами, что сделает ее крупнейшим покупателем. В центре внимания нового правительства окажется борьба с высокими ценами на нефть и дипломатические отношения с США и Россией. Агентство также представило занимательную инфографику. С 2019 г. по 2023 г. доля поставок российской нефти на индийский рынок выросла с 5% до 40%. Поставщик № 1 — Роснефть. Второе место принадлежит Сургутнефтегазу. На третьем месте ЛУКОЙЛ.