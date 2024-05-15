В России с июля начнут маркировать алкогольные коктейли

С 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года будет апробирован новый порядок маркировки и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак» на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке.