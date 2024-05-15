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В России с июля начнут маркировать алкогольные коктейли

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило сроки эксперимента по маркировке алкогольных коктейлей. Соответствующее постановление подписано, оно есть в распоряжении ТАСС.

Источник: AP 2023

С 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года будет апробирован новый порядок маркировки и прослеживаемости слабоалкогольной продукции крепостью не более 9% этилового спирта. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак» на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке.

Принять участие в эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей. Также в нем будут задействованы импортеры и организации оптовой и розничной торговли.

Как ожидают власти, эксперимент позволит отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары. Продукция будет отслеживаться с помощью системы «Честный знак». Одновременно эксперимент направлен на интеграцию «Честного знака» с системами ЕГАИС и Гознака, автоматизацию прослеживаемости продукции, а также отработку оптимальных способов взаимодействия участников рынка с системой.

Работа проводится в рамках Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года и Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.