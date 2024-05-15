Нефть. Продолжение консолидации

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в февральском блоке проторговки под 200-дневной скользящей средней ($83,95 за баррель). Развитие новой волны роста возможно при закреплении котировок выше $83,95.
Вчера ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет — сохранен предыдущий прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 г. Также приближается дата очередной встречи ОПЕК+ — 1 июня. Большинство участников рынка ожидают, что картель продлит сокращение поставок до конца года.
Вчера Американский институт нефти сообщил о недельном сокращении запасов сырой нефти в США. Однако точные данные поступят сегодня.
Сегодня внимание рынка будет направлено на ежемесячный отчет МЭА и данные по инфляции в США.
Индекс доллара DXY перешел к снижению, что позитивно для цен сырьевых товаров, включая нефть.
Новостной фон
∙ ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 г. на 2,25 млн баррелей в сутки (б/с), до 104,46 млн б/с. Организация также начала прогнозировать предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+. Ожидается, что поставки жидких углеводородов из этих стран в 2024 г. вырастут на 1,2 млн б/с, до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца.
∙ Американский институт нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 673 тыс. баррелей. Точные данные будут опубликованы сегодня Управлением энергетической информации. Вероятно, они подтвердят прогноз API, так как нефтеперерабатывающие заводы увеличивают объемы производства в преддверии летнего автомобильного сезона.
∙ Казахстан инициировал дебаты по нефтяным квотам ОПЕК+ на 2025 год. Страна хочет добывать больше нефти в 2025 г., когда истечет срок действия текущих сокращений. Разногласия между членами картеля могут оказывать давление на котировки нефти — особенно в преддверии очередной встречи. Последний дискурс произошел в ноябре прошлого года и привел к выходу из организации Анголы.
∙ Морские поставки сырой нефти из России за неделю, закончившуюся 12 мая, упали примерно на 440 тыс. баррелей в сутки — до 3,24 млн, самого низкого уровня за последние восемь недель.
∙ Продолжаются пожары в Канаде. Затронут регион, связанный с добычей нефти.
Природный газ в США
Во фьючерсах на природных газ техническая картина та же, что и вчера. Котировки находятся вблизи 200-дневной скользящей средней, которая служит сильным сопротивлением. Растет вероятность локальной коррекции.
Глобально актив выглядит ростовым — пробито долгосрочное нисходящее сопротивление.
Согласно прогнозу EIA, средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu.
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