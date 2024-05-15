Нефть. Продолжение консолидации

∙ ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 г. на 2,25 млн баррелей в сутки (б/с), до 104,46 млн б/с. Организация также начала прогнозировать предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+. Ожидается, что поставки жидких углеводородов из этих стран в 2024 г. вырастут на 1,2 млн б/с, до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца.