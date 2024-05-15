Названа сумма, которую можно комфортно откладывать на черный день

Перед созданием финансовой подушки безопасности следует получить четкое представление о ее размере, процессе накопления и хранении этих средств.
Размер
Ее основная цель — обеспечить наличие средств в случае непредвиденной ситуации, например, потери работы или временной нетрудоспособности. Однако с помощью нее также можно воплощать планы, требующие серьезных вложений. Но при этом следует установить желаемый срок реализации этих планов и размер суммы, которую нужно накопить для их достижения.
Рассмотрим в качестве примера семью их трех человек, совокупный доход которой складывается из двух зарплат на сумму 250 тысяч рублей и ежемесячной «ренты» от сдачи квартиры в размере 60 тысяч рублей. Минимальные траты семьи в месяц (продукты, оплата ЖКХ, проезд, оплата мед. услуг и фитнес-центра, бензин и содержание автомобиля) составляют 150 тысяч рублей. На три месяца семье необходимо иметь в качестве финансовой подушки порядка полумиллиона рублей.
Как копить
Для накопления финансовой подушки следует задействовать все источники дохода — как регулярные, так и дополнительные или незапланированные. Копить деньги из регулярных источников можно путем автоматического перечисления на отдельный накопительный счет, который следует сделать неприкасаемым.
Минимальной величиной для накопления эксперты, как правило, называют десять процентов от дохода. Обычно эти средства держат на черный день. Сумма является комфортной для накопления, так как позволяет легко экономить на незначительных тратах.
При наличии возможности откладывать больше, лучшим вариантом, по мнению некоторых экспертов, являются 20% от дохода. Такая сумма позволит создать подушку быстрее и направить часть полученных средств на серьезные вложения, например, на крупные покупки, образование, формирование первоначального взноса на жилье или на инвестиции для обеспечения дополнительного дохода в будущем.
Как хранить
Хранить финансовую подушку стоит в максимально ликвидной форме. Для этого могут подойти банковские депозиты с коротким сроком или накопительные счета. Эти инструменты позволят снять необходимую сумму в любой момент и без потери процента.
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