Названа сумма, которую можно комфортно откладывать на черный день

Рассмотрим в качестве примера семью их трех человек, совокупный доход которой складывается из двух зарплат на сумму 250 тысяч рублей и ежемесячной «ренты» от сдачи квартиры в размере 60 тысяч рублей. Минимальные траты семьи в месяц (продукты, оплата ЖКХ, проезд, оплата мед. услуг и фитнес-центра, бензин и содержание автомобиля) составляют 150 тысяч рублей. На три месяца семье необходимо иметь в качестве финансовой подушки порядка полумиллиона рублей.