Новые шансы: как интернет-мошенники соревнуются с ЦБ РФ

Сейчас 99% проектов с признаками финансовых пирамид привлекают деньги под видом инвестиций. Это популярная тема в современном мире, чем активно пользуются мошенники. По мнению Гогаладзе, резкий рост активности финансовых мошенников может быть связан с простотой открытия подобного проекта. Большая часть из них создается всего на несколько дней и быстро раскручивается через соцсети и каналы в Telegram. Причем группа мошенников может открыть в день несколько подобных проектов.