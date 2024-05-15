Новые шансы: как интернет-мошенники соревнуются с ЦБ РФ

Количество интернет-ресурсов с признаками финансовых пирамид выросло на 70%, до 728 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал регулятор. Это и сайты, и предложения, и реклама в соцсетях и мессенджерах.
Почти 99% из таких проектов привлекали деньги граждан под видом инвестиций.
Также ЦБ зафиксировал резкий рост количества ресурсов нелегальных кредиторов — на 48%, до 746 ресурсов. Мошенники все чаще работают в интернете вместо обзвона потенциальных жертв по телефону. Доля таких групп злоумышленников в интернете выросла более чем в 2,5 раза.
Кроме того, в 1,5 раза увеличилось число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, форекс-дилеров. «Увеличение количества нелегальных профучастников рынка ценных бумаг произошло на фоне “привыкания” потенциальных клиентов к использованию криптовалют в расчетах (для перечисления)», — пояснил регулятор.
Ольга Гогаладзе считает финансовое мошенничество «большой проблемой для России». Мошеннические проекты возникают из-за желания людей быстро обогатиться, невзирая на ущерб для окружающих. Они собирают миллионы человек за несколько дней из-за низкой финансовой грамотности населения, отметила экономист. Генпрокуратура РФ по заявлениям ЦБ блокирует доступ к таким ресурсам за три-пять дней, но мошенники действуют на опережение.
Сейчас 99% проектов с признаками финансовых пирамид привлекают деньги под видом инвестиций. Это популярная тема в современном мире, чем активно пользуются мошенники. По мнению Гогаладзе, резкий рост активности финансовых мошенников может быть связан с простотой открытия подобного проекта. Большая часть из них создается всего на несколько дней и быстро раскручивается через соцсети и каналы в Telegram. Причем группа мошенников может открыть в день несколько подобных проектов.
«Простота и готовая схема поиска доверчивых клиентов вызывает бурный рост подобных проектов», — подчеркнула она.
Экономист также считает, что резкий рост числа обнаруженных мошенников в интернете произошел «из-за новых правил ЦБ по выявлению мошеннических проектов».
По ее словам, с января банки углубленно проверяют счета из списка подозрительных клиентов и в случае обнаружения признаков финансовой пирамиды счета блокируются. Регулятор улучшает процесс мониторинга, что повышает шанс быстро выявить нелегальную деятельность.
«Самое главное для россиян — повышать свою финансовую грамотность и помочь близким. Важно понимать, что заработать сотни процентов за дни и недели практически невозможно. Если подобное предложение поступает — это мошенник», — предупредила Гогаладзе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».