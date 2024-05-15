Бумаги «Мать и дитя» упали почти на 6% на новости о приостановке торгов

Мосбиржа в мае ограничит торги бумагами «Мать и дитя» в связи с редомициляцией и конвертацией расписок в акции, следует из сообщения площадки. Бумаги компании отреагировали на новость падением. На 15:24 мск расписки упали на 5,94% до ₽1125, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 15:55 мск падение замедлилось до 4,2%, расписки торговались по ₽1146,8.
Последний торговый день в «стакане Т+1» (в этом режиме сделки совершают частные инвесторы) — 22 мая 2024 года. С 24 мая допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, их используют профучастники. С 25 мая торги расписками полностью прекращаются.
16 апреля группа компаний MD Medical, которая управляет сетью клиник «Мать и дитя», сообщила о получении официального согласия регистратора Кипра на редомициляцию в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском Калининградской области. Компания планирует зарегистрироваться в САР как МКПАО «МД Медикал Груп».
Перерегистрация, включая государственную регистрацию МКПАО в России, составит около 35 рабочих дней, сообщили в MD Medical. После регистрации ГДР MD Medical на Мосбирже будут конвертированы в акции МКПАО.
В феврале генеральный директор MD Medical Group Марк Курцер говорил, что компания планирует завершить редомициляцию в начале второго квартала 2024 года. По его словам, это поможет возобновить выплату дивидендов.
В декабре прошлого года совет директоров компании утвердил дивидендную политику. Она предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО, в том числе накопленной. Последний раз акционеры получали выплаты по итогам первых шести месяцев 2022 года.
По оценке экспертов SberCIB, в 2024—2028 годах MD Medical Group сможет обеспечить двузначную доходность 13−20%.