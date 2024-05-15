Бумаги «Мать и дитя» упали почти на 6% на новости о приостановке торгов

Мосбиржа в мае ограничит торги бумагами «Мать и дитя» в связи с редомициляцией и конвертацией расписок в акции, следует из сообщения площадки. Бумаги компании отреагировали на новость падением. На 15:24 мск расписки упали на 5,94% до ₽1125, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 15:55 мск падение замедлилось до 4,2%, расписки торговались по ₽1146,8.