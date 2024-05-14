Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

Текущие владельцы «Лидер Гаранта» не раскрываются, должность генерального директора компании занимает Александр Харин, до него кресло руководителя занимали Давид Мнацаканян и Надежда Бердникова. Мнацаканян ранее возглавлял АО «Западная верфь», связанное с одноименным проектом в Калининграде. Владельцами этой компании в 2017 году являлись «Моринрасчет» (ликвидировано в 2024 году) и АО «Внешнеэкономическое предприятие “Финсудпром”. Одним из учредителей последнего была фирма “РБС-Инвест”, гендиректором которой в 2011 году выступала экс-руководитель “Лидер Гаранта” Надежда Бердникова. Сейчас “РБС-Инвест” также находится под арестом. Генеральным директором ЯСЗ с 2011 по 2022 год была Светлана Чекалова. Она же ранее входила в совет директоров АО “Западная верфь”.