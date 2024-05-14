Силуанов: Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц

Как ранее отмечала в разговоре с «РГ» член Совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц, одним из наиболее предсказуемых изменений в налоговой системе будет переход на прогрессивную шкалу налогообложения, а именно изменения параметров НДФЛ в комбинации с коррекцией ставок налога на прибыль.