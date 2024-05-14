Силуанов: Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц

Силуанов напомнил, что вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями.
«Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», — пояснил он.
Изменения налоговой системы в Госдуме планируется обсудить 20 мая.
Как ранее отмечала в разговоре с «РГ» член Совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц, одним из наиболее предсказуемых изменений в налоговой системе будет переход на прогрессивную шкалу налогообложения, а именно изменения параметров НДФЛ в комбинации с коррекцией ставок налога на прибыль.
При этом частично прогрессивное налогообложение уже действует в России с 2021 года. С дохода свыше 5 млн руб. в год налог платится налог в размере не 13%, а 15%.