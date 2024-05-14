Нефть в ожидании отчета ОПЕК

∙ Канада борется с лесными пожарами, которые могут нарушить поставки нефти из страны. Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs сообщает, что распространение лесных пожаров на нефтеносных песках Альберты чревато серьезными последствиями для мирового рынка нефти — 8 лет назад пожары в этом регионе вызвали временную приостановку добычи на уровне 1 млн баррелей сутки.