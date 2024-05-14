Нефть в ожидании отчета ОПЕК

Нефть марки Brent продолжает консолидацию в диапазоне $81,5−83,5 за баррель, с тяготением к его верхней границе. Примерно на этом уровне котировки находились с середины февраля по середину марта.
Сегодня рынок ожидает публикацию отчета ОПЕК. Картель представит свой взгляд на перспективы спроса и предложения нефти в мире. Завтра ежемесячный отчет представит МЭА. Организации обычно расходятся в своих оценках будущего спроса на нефть.
Американский институт нефти (API) опубликует еженедельный прогноз по запасам сырой нефти в США.
Косвенно повлиять на котировки сырьевых товаров могут также данные по инфляции производителей в США и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.
Новостной фон
∙ Канада борется с лесными пожарами, которые могут нарушить поставки нефти из страны. Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs сообщает, что распространение лесных пожаров на нефтеносных песках Альберты чревато серьезными последствиями для мирового рынка нефти — 8 лет назад пожары в этом регионе вызвали временную приостановку добычи на уровне 1 млн баррелей сутки.
∙ Индийское агентство по сертификации судов (IRClass) отозвало страховое покрытие, выданное российским нефтяным танкерам, попавшим под санкции США. Вместо этого суда обратились к отечественному поставщику услуг. По данным веб-сайта IRClass, агентство по-прежнему обеспечивает сертификацию для 2 из 14 судов — NS Consul и NS Creation. Остальные 12 судов с апреля переданы Российскому морскому регистру судоходства (RSClass).
∙ Хедж-фонды и другие финансовые управляющие за неделю, закончившуюся 7 мая, продали фьючерсов и опционов на нефть в объеме 143 млн баррелей.
Природный газ в США
Во фьючерсах на природных газ назревает локальная коррекция. Котировки уже подошли к важному сопротивлению, а индикатор RSI сигнализирует о торможении роста.
Глобально актив выглядит ростовым — пробито долгосрочное нисходящее сопротивление.
Согласно прогнозу EIA, средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu.
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