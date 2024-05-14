«Макфа» подала апелляцию на решение суда о национализации компании

Центральный районный суд Челябинска 8 мая полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании имущества с АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также с ряда физических лиц. Судом принято решение о немедленной национализации компании.
«Мы подали апелляционную жалобу и по существу, и по немедленному исполнению», — сказал адвокат.
По его мнению, правовых оснований для немедленного принятия решение не имело, так как уже после принятия иска Генпрокуратуры были приняты исчерпывающие меры, которые при этом ни «Макфа», ни другие ответчики не нарушали.
Об иске
29 марта Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к «Макфе». Замгенпрокурора подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в интересах РФ. Также ответчиками выступали более 30 юридических лиц и более 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.
По данным суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона от 25.12.2008 №?273-ФЗ «О противодействии коррупции».