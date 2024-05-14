«Макфа» подала апелляцию на решение суда о национализации компании

29 марта Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к «Макфе». Замгенпрокурора подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в интересах РФ. Также ответчиками выступали более 30 юридических лиц и более 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.