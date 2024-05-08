Суд обратил активы «Макфы» в доход государства по иску Генпрокуратуры

«С решением “ Макфа ” категорически не согласна и намерена его обжаловать в ближайшее время. Это было лишь решение суда первой инстанции, поэтому говорить об окончательной национализации “Макфы” еще преждевременно», — сказал адвокат.

«Решением Центрального районного суда города Челябинска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены в полном объеме. Решение приведено к немедленному исполнению. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинский областной суд», — сообщается на сайте суда.

В марте суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники (Валерий, Александр и Наталья Юревич, Ирина Белоусова) и партнер, а также 34 российских и иностранных компании. Среди них — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.