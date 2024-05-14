Финразведка призвала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием

По данным Банка России, на конец 2023 года банки выпустили 287,3 млн карт «Мир». На их долю приходится 56% от объема всех операций по картам в России и 55% от числа всех эмитированных карт. Объем операций в СБП на 1 апреля 2024 года составил 61,8 трлн руб., число операций — 13,7 млрд. С февраля 2024 года НСПК находится под блокирующими санкциями США. После этого началась новая волна отключения приема этих карт в ряде иностранных банков. Например, карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении и полностью в Киргизии. В настоящее время карты «Мир» продолжают работать в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, на Кубе и т. д. , но сеть их приема сильно ограничена.