Без жилья и с долгом. Юрист раскрыл, каким ипотечникам спишут остатки займа

«Очень часто, находясь в таком тупике, люди либо идут в “серую зону” — стараются получать зарплату неофициально, чтобы банк не обратил на доход взыскание, либо уходят в банкротство. После этого они на долгое время потеряны для экономики, — поясняет Вячеслав Курилин. — Для последующей оценки платежеспособности заемщика все это не очень хорошо. А если есть возможность списать остаток ипотечного долга, то человек останется со вполне приемлемым коэффициентом по кредитоспособности. Кроме того, банк получает лояльного клиента, который понимает, что государство оказало ему поддержку, и банк не стал искать способы дополнительно заработать на нем».