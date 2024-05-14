Без жилья и с долгом. Юрист раскрыл, каким ипотечникам спишут остатки займа

Генпрокуратура РФ предложила освободить ипотечных заемщиков от выплаты кредита, если их квартиру продали с торгов дешевле первоначальной стоимости. Юрист, автор социального проекта «Стоп! Коллектор» Вячеслав Курилин оценил, кто больше всего выиграет от этой инициативы.
Если у ипотечника возникают трудности с выплатой кредита, банк может выставить купленную квартиру или дом на торги. В процессе торгов стоимость объекта постепенно уменьшается. Чем дольше не продается жилье, тем меньшую цену будет предлагать покупателям банк. Итоговый дисконт может доходить до 45%.
Вырученные деньги идут на погашение ипотечного кредита. Хорошо, если после этого какая-то сумма останется, и заемщик сможет распорядиться ею — например, чтобы оплатить аренду жилья для себя или даже приобрести хотя бы небольшую квартиру. Но бывает и так, что вырученных с продажи объекта средств на погашение ипотеки не хватает. В результате ипотечник остается без жилья, без денег, да еще и с долговым «хвостом», который ему трудно погашать.
Эксперт уверен: с точки зрения логики инициатива по списанию остатков долга после реализации жилья с торгов вполне разумная. Ведь кредитор, как профессиональный участник рынка, должен рассчитывать риски. Если он не смог спрогнозировать их, и обеспечение в виде залогового объекта не помогло погасить кредит, то и возлагать всю ответственность на заемщика будет неправильно.
«Очень часто, находясь в таком тупике, люди либо идут в “серую зону” — стараются получать зарплату неофициально, чтобы банк не обратил на доход взыскание, либо уходят в банкротство. После этого они на долгое время потеряны для экономики, — поясняет Вячеслав Курилин. — Для последующей оценки платежеспособности заемщика все это не очень хорошо. А если есть возможность списать остаток ипотечного долга, то человек останется со вполне приемлемым коэффициентом по кредитоспособности. Кроме того, банк получает лояльного клиента, который понимает, что государство оказало ему поддержку, и банк не стал искать способы дополнительно заработать на нем».
Для банков списание остатков ипотечного долга тоже может быть полезно. С клиента снимается кредитное бремя, которое по какой-либо причине стало для него непомерным. После списания кредитного долга работа банка по дальнейшему взысканию денег с клиента прекращается.
Напомним: на списание кредитов сегодня могут рассчитывать военнослужащие и члены их семей, если заемщик скончался при выполнении задач во время СВО, после полученного ранения или если стал инвалидом I группы. Также Банк России рекомендует списывать долги заемщиков, погибших при теракте, и предоставлять кредитные каникулы жертвам наводнений в Оренбургской области.