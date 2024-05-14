Без бюрократии. Получение налогового вычета в РФ станет автоматическим

«Это очень хорошая инициатива с той точки зрения, что есть много людей, которые совершают массу расходов, связанных с лечением, медициной, обучением детей. Но в то же время сумма вычетов не настолько высока по сравнению с понесенными расходами, чтобы бегать по инстанциям и учреждениям, тратить свое время. И это не говоря о тех, кто может попросту не знать о возможности получения такого вычета. Если автоматический вычет сократит количество бюрократических процессов, это окажется значительным финансовым подспорьем для россиян», — подытожила Проданова.