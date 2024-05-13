Как следует из имеющихся у «Ъ» данных участников алкогольного рынка, в первом квартале объем отгрузок у 20 крупных российских производителей игристых вин вырос на 43,6% год к году, до 3,248 млн дал. По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, за этот же период в целом розничные продажи таких напитков в натуральном выражении достигли 5,4 млн дал, что больше на 13,3% год к году.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объясняет рост продаж Дербентского завода тем, что предприятие, в том числе за счет больших площадей собственных виноградников, продает продукцию практически по минимально возможной стоимости. Установленная правительством РФ с января 2023 года минимальная розничная цена (МРЦ) на игристые вина составляет 239 ₽ за бутылку объемом 0,75 л.
По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, ниша дорогих игристых вин почти поделена между производителями, в то время как в ценовом сегменте до 400−500 ₽, которому потребители отдают наибольшее предпочтение, есть еще место для экспансии.
В сегменте недорогих игристых вин есть место для новых игроков, соглашается независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.
Это подтверждается, например, тем, что в первом квартале 2024 года в топ-10 крупных производителей таких напитков вошла новая компания — зарегистрированное в Беслане (Северная Осетия — Алания) ООО «Салют Алко», заняв сразу 9-е место. Этот производитель, выпускавший ранее по контракту недорогую водку, в том числе под брендом «Финский лед», в январе—марте отгрузил 92 тыс. дал игристых вин.
По данным СПАРК, 50% «Салют Алко» принадлежит гендиректору компании Залине Бугуловой, столько же — у Эльбруса Комаева, которому также принадлежит 33% в «Бесланспирте». Более того, 7 мая 2024 года в ЕГРЮЛ появилась запись о получении господином Комаевым всего бизнеса компании «Солнечный сад», выращивающей плодовые и ягодные культуры, которые можно использовать в том числе в виноделии.
Кроме того, по данным СПАРК, Эльбрус Комаев еще в начале 2024 года полностью владел предприятием «Салют плюс», входящим также в топ-10 крупных производителей игристых вин (отгрузил в первом квартале этого года 117 тыс. дал, что на 71% больше год к году). Сейчас эта компания принадлежит другому предпринимателю из Северной Осетии — Алании Олегу Кокаеву.
Александр Ставцев говорит, что если еще в начале 2000-х годов игристое вино в России было «напитком одного дня», то есть 31 декабря, то сейчас за три летних месяца россияне выпивают столько, сколько в новогодний период.
Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что на замедление роста потребления игристых вин повлияет увеличение МРЦ, которая, по их прогнозам, может подняться в начале 2025 года до 280 ₽ за 0,75 л.
Алексей Небольсин считает повышение МРЦ логичным шагом, поскольку с 1 мая 2024 года акцизы на игристые вина, в том числе и российские, выросли до 119 ₽ за литр с 45 ₽ На рост минимальных цен в рознице может повлиять и увеличивающаяся себестоимость производства таких напитков, добавляет Александр Ставцев. В Минфине, в свою очередь, заявили «Ъ», что пересмотр МРЦ на игристые вина в этом году не планируется. Там также добавили, что не получали предложения от бизнеса по этому вопросу.