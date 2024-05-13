В первом квартале объем отгрузок у 20 крупных российских производителей игристых вин вырос на 43,6%

Алексей Небольсин считает повышение МРЦ логичным шагом, поскольку с 1 мая 2024 года акцизы на игристые вина, в том числе и российские, выросли до 119 ₽ за литр с 45 ₽ На рост минимальных цен в рознице может повлиять и увеличивающаяся себестоимость производства таких напитков, добавляет Александр Ставцев. В Минфине, в свою очередь, заявили «Ъ», что пересмотр МРЦ на игристые вина в этом году не планируется. Там также добавили, что не получали предложения от бизнеса по этому вопросу.