Россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2024 году

«Золото — это не про инвестиции, это про страх и сбережение. Горшочек с золотом, закопанный в лесу сотни лет назад, для его владельца стоил сопоставимо с тем, что он будет стоить для вас, если вы его найдете. При спокойном сценарии, вряд ли вы заработаете много на золоте в этом году, но если вы готовы хранить его годы, то точно не потеряете», — отметил эксперт.