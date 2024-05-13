О дисциплине ОПЕК+, интересах Китая и предстоящих событиях

Нефть
Нефть марки Brent опять опустилась ниже $84 за баррель. Котировки продолжают торговаться в блоке консолидации, в котором находились в феврале-марте.
Поддержку черному золоту на прошедшей неделе оказали данные о недельном сокращении запасов в США, а также данные Китая о росте внешнеторговой активности.
Источником медвежьих настроений стал Ирак — министр нефти страны заявил о нежелании дальнейшего сокращения добычи.
На этой неделе внимание рынка будет приковано к прогнозам ОПЕК и МЭА по балансу мирового спроса и предложения на нефть. Завтра свой ежемесячный отчет опубликует ОПЕК, в среду — МЭА.
Новостной фон
∙ Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС находятся в подвешенном состоянии. Израиль планирует расширить военные действия в Рафахе, но рынок нефти на это не реагирует.
∙ Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани в субботу заявил о том, что страна уже достаточно снизила добычу нефти и не согласится на дальнейшее сокращение. Однако уже в воскресенье чиновник пошел на попятную и признал, что Ирак является частью ОПЕК+ и примет любое решение организации. Ранее Ирак и Казахстан были замечены в несоблюдении квот ОПЕК+. На 1 июня запланирована очередная встреча ОПЕК+, поэтому котировки нефти могут быть особенно чувствительны к любым намекам на возможный разлад внутри картеля. В целом, большинство рыночных аналитиков ожидают, что на предстоящей встрече ОПЕК+ продлит сокращение поставок на второе полугодие.
∙ Экспорт Китая в апреле вырос на 1,5% г/г, импорт — на 8,4% г/г. Рынок ожидал более скромную динамику. Данные подтверждают тенденцию восстановления экономики Китая, а также свидетельствуют об оживление мирового спроса. Импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос на 5,45% г/г.
∙ Китайские компании выиграли лицензионные тендеры на разведку нефтяных и газовых месторождений Ирака. Речь идет о компаниях CNOOC, ZhenHua, Anton Oilfield Services, Sinopec, Geo-Jade, Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC), United Energy Group Ltd. Более 20 компаний прошли предварительную квалификацию для участия в раунде лицензирования, включая европейские, китайские, арабские и иракские группы. Примечательно, что в этом событии не участвовали крупные нефтяные компании США.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США пробили долгосрочное нисходящее сопротивление, что может свидетельствовать о переходе актива к ростовой динамике. Однако в текущем моменте котировки уже близки к 200-дневной скользящей средней ($2,4 за MMBtu), а значит высока вероятность локальной коррекции.
Согласно прогнозу EIA, средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu.
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