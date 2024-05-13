О дисциплине ОПЕК+, интересах Китая и предстоящих событиях

∙ Министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани в субботу заявил о том, что страна уже достаточно снизила добычу нефти и не согласится на дальнейшее сокращение. Однако уже в воскресенье чиновник пошел на попятную и признал, что Ирак является частью ОПЕК+ и примет любое решение организации. Ранее Ирак и Казахстан были замечены в несоблюдении квот ОПЕК+. На 1 июня запланирована очередная встреча ОПЕК+, поэтому котировки нефти могут быть особенно чувствительны к любым намекам на возможный разлад внутри картеля. В целом, большинство рыночных аналитиков ожидают, что на предстоящей встрече ОПЕК+ продлит сокращение поставок на второе полугодие.