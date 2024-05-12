Заморозки в РФ вызвали скачок мировых цен на пшеницу

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и некоторые прогнозы по урожаю этого года уже были снижены, подтолкнув фьючерсы на Чикагской бирже. Хотя пострадавшие площади — лишь часть общих посевов страны, заморозки могут усугубить проблемы для культур, уже испытавших засуху весной, подытожило издание.