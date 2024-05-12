Силуанов: важно сохранить стимулирующие принципы налоговой политики

«Для того, чтобы решить вопросы ресурсной базы бюджета, мы готовим предложения по совершенствованию налоговой политики. Об этом президент также поставил задачу в послании. Слова, которые звучали, — “справедливость налоговой политики” — будут являться краеугольным камнем при подготовке этих предложений. Мы будем обсуждать эти вопросы с парламентом и, безусловно, будем их отрабатывать», — сказал он.