Силуанов: важно сохранить стимулирующие принципы налоговой политики

«Для того, чтобы решить вопросы ресурсной базы бюджета, мы готовим предложения по совершенствованию налоговой политики. Об этом президент также поставил задачу в послании. Слова, которые звучали, — “справедливость налоговой политики” — будут являться краеугольным камнем при подготовке этих предложений. Мы будем обсуждать эти вопросы с парламентом и, безусловно, будем их отрабатывать», — сказал он.
«Но что важно для предприятий и компаний — важна предсказуемость налоговой политики, которой мы будем придерживаться. Важно сохранить стимулирующие принципы работы налоговой политики — налоговые ставки, налоговые вычеты, налоговые стимулы. Мы видим, что экономика реагирует на них. Мы видим, что достигаются те задачи, которые поставил перед нами глава государства», — дополнил Силуанов.