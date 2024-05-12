Комитет Госдумы: обсуждение налоговой реформы начнется 20 мая

Он добавил, что со стороны бизнеса, регионов и муниципалитетов есть запрос, чтобы решения об изменениях были приняты до конца весенней сессии, которая завершается 4 августа. Андрей Макаров также сказал, что донастройка налоговой системы должна обеспечивать все необходимые функции государства, в которые входит в том числе покрытие растущих социальных расходов.