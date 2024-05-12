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Комитет Госдумы: обсуждение налоговой реформы начнется 20 мая

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что публичное обсуждение изменений налоговой системы России начнется в нижней палате парламента 20 мая. Он предположил, что нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертом совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц», — сказал Макаров по итогам заседания комитета (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что со стороны бизнеса, регионов и муниципалитетов есть запрос, чтобы решения об изменениях были приняты до конца весенней сессии, которая завершается 4 августа. Андрей Макаров также сказал, что донастройка налоговой системы должна обеспечивать все необходимые функции государства, в которые входит в том числе покрытие растущих социальных расходов.

Модернизировать налоговую систему в феврале поручил президент Владимир Путин. Он призвал рассмотреть увеличение налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предполагал, что повышение ставки НДФЛ до 15% должно затронуть граждан с доходом более 1 млн руб.