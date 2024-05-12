Чтобы не париться. Эксперты раскрыли, какие бани могут попасть под налог

«Но в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса налог на баню может быть понижен до нуля. Льгота действует для физических лиц в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 “квадратов” и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства и не используются в предпринимательской деятельности, — уточняет Елена Хабарова. — При этом налогоплательщик имеет право освободить от уплаты налога только один объект каждого вида. Какой именно, он выбирает сам. Это может быть и баня, если она соответствует указанным критериям».