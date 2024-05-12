Чтобы не париться. Эксперты раскрыли, какие бани могут попасть под налог

По данным последней переписи населения, примерно 16,6% владельцев домохозяйств имеют баню прямо в доме или рядом, на участке. Причем одни виды бань при этом нужно официально регистрировать и платить с них налог, а другие — нет. Эксперты рассказали aif.ru, в чем здесь отличия.
Ставить ли на кадастровый учет баню-бочку?
Регистрации в ЕГРН подлежат объекты недвижимого имущества. Но не каждая баня может таковым объектом считаться. Ведущий специалист по земельно-имущественным отношениям компании «ТСН Недвижимость» Елена Хабарова называет основные признаки, которые позволяют отнести баню к недвижимости:
— у строения есть фундамент, от которого его невозможно отделить и переместить без несоразмерного вреда для объекта;
— к бане подведены коммуникации;
— сооружение является целостным, его невозможно разобрать на части и потом перенести на новое место без ущерба для функционирования.
«То есть полноценная капитальная баня на фундаменте, конечно, подлежит регистрации в ЕГРН. А вот баню-бочку, у которой нет прочной связи с землей и которую можно перевозить в другое место, регистрировать не нужно», — уточнила эксперт.
Для чего нужно регистрировать баню?
С точки зрения закона баню при жилом/садовом доме нужно ставить на кадастровый учет для того, чтобы она стала юридически существовать как вещь и объект недвижимости, и ФНС могла начислить на нее имущественный налог.
«Продажа таких бань как самостоятельных объектов невозможна, потому что они таковыми не являются. Это вспомогательное строение. Не важно, учтена баня в ЕГРН или нет. Обычно при продаже дома и земельного участка в договоре просто указывают про продажу в том числе и всех надворных построек без конкретики. Не встречал случаев, чтобы Росреестр приостанавливал такую сделку, но не исключено что они есть», — уточняет юрист, эксперт по земельным вопросам Александр Горяинов.
Что будет, если баню на кадастровый учет не узаконить?
Штрафов за отсутствие кадастрового учета подобных бань не предусмотрено. Но Александр Горяинов указывает на один нюанс.
«Граждане обязаны извещать налоговую службу о наличии у них объектов недвижимости, подлежащих налогообложению (п. 2.1 ст. 23 НК РФ), к которым относятся и капитальные бани. Если этого не сделать, то могут наложить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога на баню (п. 3 ст. 129.1 НК РФ), — говорит он. — Насколько я знаю, в некоторых регионах ФНС совместно с Росреестром начали предпринимать действия по выявлению таких объектов. Но будет ли это явление массовым и получит ли распространение в дальнейшем, сказать сложно».
Какие документы нужны для постановки бани на учёт?
Для постановки бани на кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности на нее необходимо подготовить технический план строения. Если право на земельный участок в ЕГРН не зарегистрировано, то дополнительно представляются правоустанавливающие документы на участок.
Правда ли, что в 2024 году надо получать разрешение на строительство бани?
Эксперты заверяют: это не так. Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона N 217-ФЗ бани относятся к хозяйственным постройкам, для строительства которых не требуется получать соответствующее разрешение.
Если баню зарегистрировали, значит, надо платить с нее налог?
Это правда. Налоговая ставка составит 0,1% от кадастровой стоимости для хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, при условии, что объекты расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
«Но в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса налог на баню может быть понижен до нуля. Льгота действует для физических лиц в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 “квадратов” и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства и не используются в предпринимательской деятельности, — уточняет Елена Хабарова. — При этом налогоплательщик имеет право освободить от уплаты налога только один объект каждого вида. Какой именно, он выбирает сам. Это может быть и баня, если она соответствует указанным критериям».
Чтобы получить эту льготу, нужно подать в налоговый орган заявление о ее предоставлении, а также документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Напомним: поскольку любимые дачниками бани-бочки к капитальным объектам недвижимости не относятся и регистрации не подлежат, налог за них не взимается.