Почему производить долговечные товары сегодня стало невыгодно

В разговоре с «РГ» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин отметил, что некоторые гаджеты, автомобили, мебель и другие товары действительно изнашиваются раньше времени или приходят в негодность как по команде — после определенного срока службы. «Это просто сделать с технической точки зрения — установить срок службы какой-то важной конкретной детали, прописать определенный код в обновление операционной системы или приложения, выбрать менее износостойкий материал, — считает он. — При этом такая информация не является секретной. Однако большинство компаний ее, конечно, не афишируют. Громкие же утечки стараются замять. Схожим образом поступали и Microsoft, и Apple: с каждым обновлением их продукты работали все менее эффективно. Но зачем производители это делают? Это определенная стратегия продвижения новых продуктов компании и стимулирование приобретения и потребления».