Компенсация по актуальному курсу. Как индексируется валютный долг

Потребительская инфляция в евро
Споры о том, как правильно проиндексировать сумму присужденного судом долга, фактической выплаты которого пришлось ждать значительное время, все чаще стали передаваться на рассмотрение ВС. Теперь речь зашла о задолженности, выраженной в иностранной валюте.
В марте 2021 года арбитражный суд Краснодарского края решил взыскать с ООО «Ниимстрой» в пользу AAPF Holding GmbH неустойку в размере €431,1 тыс. по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа. Это решение в ноябре 2021 года поддержала кассационная инстанция, после чего (в феврале 2022 года) AAPF Holding был заменен на Игоря Фоменко. Но фактически «Ниимстрой» выплатил долг ему только 30 мая 2022 года, в связи с чем господин Фоменко обратился в суд за индексацией присужденной суммы.
Должник возражал, заявляя, что «неправильно применять к отношениям сторон нормы об индексации, определяющие инфляционные потери рубля на территории России».
Арбитражный суд Краснодарского края решил проиндексировать задолженность с учетом «помесячных индексов потребительских цен на товары и услуги в РФ», как это предписывают общие правила ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ. Исходя из постановления Конституционного суда (КС) РФ от 22 июля 2021 года индексация «выступает процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и должника от инфляционных процессов» и «направлена на поддержание покупательной способности присужденных денежных сумм», напомнил суд.
Более того, даже если денежное обязательство выражено в евро, «это не означает, что имущественные интересы взыскателя защищены от инфляции», отметил суд: на момент вынесения решения курс составлял 89,34 ₽ за евро, а на момент исполнения — 69,43 ₽.
В результате рассчитанная судом сумма индексации составила €80,4 тыс. (18,6% от задолженности), учитывая, что решение о взыскании €431,18 тыс. принято 30 марта 2021 года, а исполнено только 30 мая 2022 года.
«Ниимстрой» обжаловал решение в апелляции, настаивая, что раз обязательство «изначально выражено и подлежало исполнению в иностранной валюте — евро», то это «исключает необходимость перерасчета размера денежного обязательства ответчика в рубли по курсу ЦБ РФ».
По мнению должника, вместо механизма индексации нужно применить ст. 395 Гражданского кодекса РФ о процентах за просрочку (начисляются в размере ключевой ставки ЦБ РФ, которая в марте—декабре 2021 года составляла 4,5−8,5%). Но апелляция оставила решение об индексации в силе. Кассация с этим согласилась.
Затем должник обратился с жалобой в ВС. «Ниимстрой» отмечает, что АПК не содержит механизма индексации суммы, взысканной в иностранной валюте, и считает неприменимым в данном случае индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ.
Начисление за один год и два месяца просрочки €80,4 тыс. «приводит к неосновательному обогащению взыскателя», полагает компания. Дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 4 июня.
Рубль всему голова
Спор об индексации валютного долга впервые будет рассмотрен на уровне ВС. Решение экономколлегии «станет ориентиром для судов по рассматриваемому вопросу», подчеркивает адвокат юргруппы «Яковлев и Партнеры» Дмитрий Тимохин. Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков уточняет, что единообразная практика по спорам об индексации пока не сформирована, так как это относительно новые дела — они получили распространение после поправок 2022 года в АПК о правилах индексации, которые были внесены на основании постановления КС.
«В 2021 году КС обязал законодателя внести изменения в кодекс, чтобы единственным основанием для индексации было заявление взыскателя и, собственно, факт длительного неисполнения судебного акта о взыскании долга», — напоминает господин Тимохин. Поправки закрепили индексацию, привязав ее к индексам потребительских цен, которые рассчитывает Росстат.
При этом «законодательно процедура индексации денежных средств в иностранной валюте не предусмотрена», признает господин Новиков. Вместе с тем отказ в индексации противоречил бы позиции КС.
В условиях отсутствия правил для валютной индексации «суды вынужденно руководствуются индексами потребительских цен на товары и услуги в РФ», объясняет Павел Новиков.
В связи с этим суды «как правило, соглашаются проиндексировать сумму валютного долга», причем обычно они переводят сумму из валюты в рубли на дату выплаты задолженности и определяют сумму индексации в рублях, поясняет адвокат практики разрешения споров FTL Advisers Елена Лузанова. При этом, уточняет госпожа Лузанова, суды отклоняют доводы должников о том, что обязательство в иностранной валюте уже носит компенсационный характер (то есть учитывает риски девальвации рубля).
«Механизм индексации присужденных сумм необходим вне зависимости от валюты, поскольку в противном случае недобросовестные должники получат выгоду», — считает юрист арбитражной практики Stonebridge Legal Борис Глушенков.
Не все юристы считают такой расчет обоснованным. Господин Тимохин согласен с подходом судов, указывая, что «других ориентиров КС не дал и исполнение будет осуществляться в рублях». К тому же, добавляет он, «инфляция существует в любой валюте, а негативные последствия волатильности курсов нельзя относить на взыскателя, который и так бегает за должником».
«Несмотря на то что суды, присудившие истцу индексацию, на первый взгляд поступили правильно — на момент получения истцом денег валютный курс действительно был минимальным за последние десять лет, — в конечном итоге сложившуюся ситуацию нельзя назвать справедливой», — полагает адвокат Forward Legal Евгений Зубков.
Борис Глушенков уверен, что «подход для рублевых сумм и долгов в иностранной валюте должен отличаться». Юрист поясняет, что «инфляция для каждой валюты разная», поэтому корректно применять индексы Росстата только к рублям. По мнению господина Глушенкова, «если стороны согласовали использование иностранной валюты, необходимо придерживаться этого выбора, в противном случае выбор иностранной валюты будет лишен экономического смысла».
На взгляд госпожи Лузановой, индексация сумм в иностранной валюте «должна оцениваться судом индивидуально в каждом случае» с учетом наличия или отсутствия финансовых потерь, которые возникают в том числе из-за колебания курса.
«Вероятно, более разумно было бы перевести долг в рубли и уже к этой сумме применять индексы потребительских цен — такой подход снизил бы курсовую разницу и нивелировал аргумент ответчика о неосновательном обогащении истца», — предлагает свой вариант Павел Новиков.
Закон или прецедент
Юристы высказывают разные мнения о том, где лучше закрепить механизм индексации долга в иностранной валюте. По словам Евгения Зубкова, «постоянные колебания курса валют, которые не всегда коррелируют с изменением индекса потребительских цен, а также многие иные факторы (необоснованная задержка в предъявлении взыскателем исполнительного листа, уклонение должника от добровольного погашения долга) делают крайне затруднительным установление единообразных и универсальных правил индексации валютного долга».
В связи с этим, полагает Евгений Зубков, не требуется вносить изменения в законодательное регулирование, лучше «оставить вопрос на уровне судебной практики и разрешать каждую ситуацию с учетом конкретных обстоятельств».
Павел Новиков тоже не видит необходимости в поправках в закон и считает достаточным разъяснение правил индексации валютного долга «на уровне ВС».
Елена Лузанова, напротив, полагает, что все основные вопросы по индексации, включая сроки для обращения за ней, дату с которой она исчисляется, возможность снижения этой суммы и отдельный порядок индексации долга в иностранной валюте, «должны быть урегулированы законодательно».
Борис Глушенков тоже выступает за прямое закрепление этих правил в процессуальных кодексах. Причем, по его мнению, при наличии простой формулы расчета «индексацию можно было бы производить автоматически на этапе исполнения решения, а не через подачу отдельного заявления в суд».