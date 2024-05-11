Компенсация по актуальному курсу. Как индексируется валютный долг

Узаконенный в 2022 году способ защиты от инфляционных процессов — механизм индексации суммы долга в случае его длительного невозврата — получает все более широкое распространение в России. Параллельно с этим возникает все больше вопросов о расчете суммы индексации. В деле, переданном в экономколлегию Верховного суда (ВС), суды проиндексировали задолженность в евро почти на 20%, что должник счел несправедливым. Среди юристов нет единого мнения ни о правилах индексации валютного долга, ни о надлежащем уровне закрепления этого механизма — в законе или прецедентном судебном решении.