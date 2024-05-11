Эксперты рассказали, кто может переехать из ветхого дома в новый

Программа комплексного развития территорий (КРТ) действует с 2020 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Ею предусматривается комплексное обновление городской застройки на месте ликвидированных аварийных домов и прилегающих территорий, а также промышленных зон и не функционирующих заводов, поясняют в АНО «Нацприоритеты».
По программе КРТ регионы могут расселять не только аварийные дома, но также и дома, не признанные таковыми. Для сноса многоквартирного дома, если он не является аварийным, предусмотрено несколько причин:
— износ основных конструктивных элементов дома (крыши, стен, фундамента) превышает региональный норматив;
— капитальный ремонта дома требует больше денег, чем положено по региональным нормативам;
— дом возведен в период индустриального домостроения по типовым проектам, с использованием типовых стен или перекрытий;
— дом находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии;
— в доме нет централизованных систем инженерно-технического обеспечения.
Программа позволяет поменять старое, некомфортное жилье без долгих лет ожидания того, пока его признают ветхим или аварийным, подчеркивают в АНО «Нацприоритеты». При этом без согласия собственников неаварийную многоэтажку не снесут, даже если она старая. За участие дома в программе КРТ должны проголосовать не менее двух третей от числа собственников жилых помещений либо их представителей. Также жильцы могут вывести свой дом из программы КРТ, собрав не менее трети голосов от числа собственников или их представителей. Важно сделать это до того, как утвердят планировку проекта КРТ: конкретные сроки устанавливают власти регионов.
Частные домовладения — как землю, так и дом на ней — могут тоже изъять для целей КРТ, если жилое помещение:
— находится в высокой степени износа;
— его техническое состояние признали ненадлежащим;
— в нем нет систем инженерно-технического обеспечения.
Такие дома могут признать непригодными для проживания. В этом случае, как и с аварийными многоэтажками, согласия собственника на снос не требуется, но владельцу должны предложить компенсацию. Если расположенный в границах КРТ дом и землю под ним не включили в программу, то собственник может сам подать заявку на участие. Закон предусматривает такую возможность и для тех, кто не менее пяти лет арендует или безвозмездно пользуется государственным или муниципальным земельным участком.
Взамен снесенного жилья для граждан предусматривается несколько вариантов компенсации за освобождаемое жилье:
— Денежное возмещение. Включает в себя рыночную стоимость жилья с учетом общего имущества, земельного участка, понесенных затрат и упущенной выгоды (ст. 32 Жилищного кодекса РФ). Денежное возмещение не положено собственникам квартир, где проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. В этом случае можно только получить другое жилье.
— Квартира с зачетом возмещения. Зачет суммы возмещения за старую квартиру при предоставлении новой. Собственники вправе по письменному заявлению купить с доплатой более дорогое жилье, в том числе за счет средств материнского капитала, жилищных субсидий и социальных выплат.
— Равнозначное жилье. Равнозначной будет считаться квартира, жилая площадь которой не меньше прежней, а общая — больше, с тем же или большим количеством комнат, находится в многоквартирном доме, расположенном в том же поселении, городском округе, где и освобождаемый под КРТ дом, соответствует стандартам, установленным в регионе.