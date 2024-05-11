Эксперты рассказали, кто может переехать из ветхого дома в новый

Программа позволяет поменять старое, некомфортное жилье без долгих лет ожидания того, пока его признают ветхим или аварийным, подчеркивают в АНО «Нацприоритеты». При этом без согласия собственников неаварийную многоэтажку не снесут, даже если она старая. За участие дома в программе КРТ должны проголосовать не менее двух третей от числа собственников жилых помещений либо их представителей. Также жильцы могут вывести свой дом из программы КРТ, собрав не менее трети голосов от числа собственников или их представителей. Важно сделать это до того, как утвердят планировку проекта КРТ: конкретные сроки устанавливают власти регионов.