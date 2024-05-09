Что нельзя оплачивать кредитной картой в 2024 году

Риски, связанные с использованием кредитной карты, аналогичны рискам при использовании дебетовой карты. Но в случае с дебетовой картой клиент рискует своими денежными средствами, а в случае с кредитной — заемными, которые придётся оплачивать согласно тарифу и кредитному договору по этому банковскому продукту. Об этом рассказал Финансам Mail.ru cтарший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
Эксперт не советует использовать кредитную карту для оплаты на непроверенных сайтах — будь то сайт магазина, онлайн-казино или какой-то акции. Нельзя оставлять там данные кредитной карты.
Также не следует сообщать номер карты, CVC-код и код подтверждения операций сторонним лицам, которые могут оказаться мошенниками. «Ведь траты на погашение задолженности лягут на вас. А пока вы будете доказывать, что деньги стали “доходом” мошенников, проценты по кредитной карте станут выше ставок потребительских кредитов, которые в последнее время достаточно высокие из-за ключевой ставки ЦБ», — поясняет экономист.
Не стоит передавать кредитную карту третьему лицу, в том числе членам своей семьи, особенно без установления лимитов. Например, ребенку, поскольку он может незапланированно потратить средства на онлайн-игры.
Обладателям кредитных карт Ферапонтов порекомендовал поддерживать высокий уровень своей финансовой грамотности, чтобы «видеть все подводные камни продукта».
Нужно хорошо понимать принципы работы кредитной карты, которые касаются механизма оплаты, комиссии за обслуживание, перевод и обналичивание денежных средств, а также длительности льготного периода, в течение которого необходимо вносить минимальный платеж.
«Важно чётко понимать природу денежных средств, которые являются кредитными, расчетливо ими распоряжаться и иметь максимальный контроль над тратами», — подчеркивает финанссист.
Таким образом, понимая специфику кредитных средств и зная основы финансовой безопасности, можно минимизировать все потенциальные риски.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».