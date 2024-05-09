Что нельзя оплачивать кредитной картой в 2024 году

Также не следует сообщать номер карты, CVC-код и код подтверждения операций сторонним лицам, которые могут оказаться мошенниками. «Ведь траты на погашение задолженности лягут на вас. А пока вы будете доказывать, что деньги стали “доходом” мошенников, проценты по кредитной карте станут выше ставок потребительских кредитов, которые в последнее время достаточно высокие из-за ключевой ставки ЦБ», — поясняет экономист.