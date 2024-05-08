Упрощенный переезд в «русские офшоры» могут продлить до 2026 года

По мнению Марины Беляковой, срок до конца 2025 года — «хороший, если нет критичных препятствий к выезду, большинство компаний должны успеть». По словам Эдуарда Гюльбасарова, нельзя исключать еще одного продления — многие все еще не решились на переезд, поскольку «им пока комфортно в тех или иных юрисдикциях, но поменяться это может в одночасье». Александр Токарев полагает, что «наверняка найдутся компании, которым и нового срока будет недостаточно», хотя вряд ли их количество будет значительным. К тому же, добавляет он, компании переезжают не только в САР, но и в дружественные страны (например, в ОАЭ и Казахстан).