Упрощенный переезд в «русские офшоры» могут продлить до 2026 года

Минэкономики подготовило законопроект, продлевающий истекающий 1 июля 2024 года срок упрощенной регистрации иностранных компаний в составе российских групп в САР на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Новый срок — до конца 2025 года. Речь идет о «переезде» на острова на основании лишь копии решения совета директоров о смене компанией личного закона — при обоснованной невозможности получения за рубежом необходимых документов. Изначально этот порядок был рассчитан на 2022 год и продлевался сначала на 2023 год, а затем и до середины 2024-го.
Напомним, что из-за санкций компании зачастую не могут получить необходимые для «выезда» документы, по этой же причине им отводится два года на то, чтобы «выписаться» из иностранных реестров с возможностью продления этого срока (см. «Ъ» от 2 февраля). Новую пролонгацию упрощенной регистрации Минэкономики объясняет востребованностью процедуры, а также тем, что ее прекращение «чревато возникновением сложностей при регистрации в САР». Как сообщили «Ъ» в Минэкономики, спрос на переезд компаний в РФ сохраняется. По данным ведомства, на конец первого квартала в САР зарегистрировано 390 резидентов (298 — на острове Октябрьский и 92 — на острове Русский).
Как отмечает партнер Б1 Марина Белякова, компании все еще продолжают переезжать в САР в связи с объективно долгим принятием самого решения и с тем, что процесс затягивается, особенно при редомициляции в несколько этапов (например, по маршруту Нидерланды—Кипр—Россия). Партнер налоговой практики ТеДо Галина Науменко также отмечает, что процедура до сих пор «очень востребована»: полный пакет документов за рубежом зачастую невозможно получить — для этого требуется, чтобы директора, акционеры, провайдеры услуг и иностранные госорганы работали штатно, а сейчас «так просто не бывает».
Партнер группы по оказанию услуг в области международного налогового планирования Kept Александр Токарев полагает, что ускоренная редомициляция для некоторых компаний может стать единственной возможностью переезда в РФ — «это хорошая новость для тех, кто пока не решился на переезд, но не хотел бы упустить эту возможность в будущем». Как добавляет руководитель практики ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров, отдельные компании «стремились прекратить отношения с иностранной юрисдикцией на партнерских началах, держа в уме возможность возврата», и решаются на упрощенный порядок только сейчас.
По мнению Марины Беляковой, срок до конца 2025 года — «хороший, если нет критичных препятствий к выезду, большинство компаний должны успеть». По словам Эдуарда Гюльбасарова, нельзя исключать еще одного продления — многие все еще не решились на переезд, поскольку «им пока комфортно в тех или иных юрисдикциях, но поменяться это может в одночасье». Александр Токарев полагает, что «наверняка найдутся компании, которым и нового срока будет недостаточно», хотя вряд ли их количество будет значительным. К тому же, добавляет он, компании переезжают не только в САР, но и в дружественные страны (например, в ОАЭ и Казахстан).