Названо число россиян, получивших ежегодную выплату ко Дню Победы

«Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тыс. ветеранов, проживающих в России и Прибалтике», — отмечается в сообщении.
Сумма выплаты, согласно указу президента России, составляет 10 тысяч рублей.
Эти деньги перечислены всем участникам и инвалидам войны средства в беззаявительном порядке в апреле вместе с другими выплатами:
— двумя пенсиями,
— ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ),
— дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).
С учетом этих выплат средний доход участников Великой Отечественной войны по линии Социального фонда сегодня составляет 64,6 тыс. рублей в месяц.
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