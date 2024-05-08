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Названо число россиян, получивших ежегодную выплату ко Дню Победы

Почти 10 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщили в Социальном фонде России (СФР).

Источник: Freepik

«Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тыс. ветеранов, проживающих в России и Прибалтике», — отмечается в сообщении.

Сумма выплаты, согласно указу президента России, составляет 10 тысяч рублей.

Эти деньги перечислены всем участникам и инвалидам войны средства в беззаявительном порядке в апреле вместе с другими выплатами:

— двумя пенсиями,

— ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ),

— дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).

С учетом этих выплат средний доход участников Великой Отечественной войны по линии Социального фонда сегодня составляет 64,6 тыс. рублей в месяц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».