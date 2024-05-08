Как черные кредиторы обманывают россиян?

В то время как деятельность легальных финансовых организаций регламентируется законом и регулируется Центробанком, для черных кредиторов ограничений практически нет. Так, банки и ломбарды ограничены по величине процента, который могут требовать с должников, но такие ограничения не срабатывают при использовании всевозможных «серых» схем.