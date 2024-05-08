Как черные кредиторы обманывают россиян?

В первом квартале 2024 года количество черных кредиторов выросло на треть. Так называют компании, которые незаконно выдают деньги в долг, не имея на то лицензии Центробанка. Брать деньги взаймы у таких аферистов разорительно, рассказал aif.ru эксперт проекта «Профессионалы финансовых технологий» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин.
«Хотя черные кредиторы выдают себя за легальные кредитные организации и привлекают людей обещаниями низких ставок, на деле они замалчивают важные условия договора. А условия эти таковы, что кредит обходится гораздо дороже, чем в обычном банке», — рассказал Павел Никитин.
Самое опасное в том, что зачастую черных кредиторов интересует собственность должника, например машина или квартира, которую люди, не задумываясь о последствиях, могут отдать аферистам в залог при подписании кредитного договора, подчеркнул Никитин.
В то время как деятельность легальных финансовых организаций регламентируется законом и регулируется Центробанком, для черных кредиторов ограничений практически нет. Так, банки и ломбарды ограничены по величине процента, который могут требовать с должников, но такие ограничения не срабатывают при использовании всевозможных «серых» схем.
К примеру, популярной схемой у черных кредиторов является обратный лизинг. Заемщик заключает с такой компанией договор купли-продажи на свой автомобиль или квартиру за полцены, а также договор лизинга.
«График погашения и договор черными кредиторами составлен так, что вносить платежи вовремя не предоставляется возможным. В результате имущество должника переходит в собственность псевдолизинговой компании», — пояснил Никитин.
Также получила распространение схема, при которой черные кредиторы маскируются под комиссионные магазины. Они выдают займы под залог вещей как обычные ломбарды, но в отличие от легальных организаций устанавливают огромные проценты по займам и штрафы за просрочку. Также они способны продать заложенную вещь в любой момент.
Что бы не нарваться на черных кредиторов, перед оформлением кредита или займа необходимо на сайте Банка России проверить, есть ли у компании лицензия. Если ее нет, то лучше обратиться в другую организацию, посоветовал эксперт.