Эксперт рассказала о возможных ошибках при начислении пенсий

«Кроме того, мало говорят о накопительных пенсиях. По ним возраст не повысили, и многие люди (женщины — ред.), которым сейчас 55 лет, не знают, что у них есть право на накопительную пенсию или единовременную выплату. У нас любая пенсия назначается по заявлению, и если человек не знает, он не заявляется. Поэтому важно обращаться и следить за своим состоянием с помощью выписки из индивидуального лицевого счета», — добавила Солодовникова.