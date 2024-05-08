Эксперт рассказала о возможных ошибках при начислении пенсий

«Ошибки в начислении пенсий — это все-таки исключение из правил. Однако они возможны. К примеру, по каким-то причинам может быть учтен не весь стаж. Чтобы проверить, вся ли информация есть у Социального фонда, нужно сделать на “Госуслугах” запрос с индивидуального лицевого счета и внимательно посмотреть, все ли периоды учтены», — рассказала Солодовникова.
По ее словам, при обнаружении ошибки нужно записаться на прием в отделение фонда и предоставить трудовые договоры или другие доказательства для подтверждения неучтенного стажа. Эксперт объяснила, что главное для потенциальных пенсионеров, которые рассчитывают на более высокую пенсию — официальное трудоустройство и выплата страховых взносов работодателем.
Солодовникова отметила, что бывают ситуации, когда человек работал у индивидуального предпринимателя, который не платил за него страховые взносы. Или реальная зарплата у работника была высокой, но в документах оформлялась на уровне минимального размера оплаты труда — за счет этого работодатель экономил на страховых взносах. Такие работники не смогут рассчитывать на пересчет и более высокую пенсию.
«Кроме того, мало говорят о накопительных пенсиях. По ним возраст не повысили, и многие люди (женщины — ред.), которым сейчас 55 лет, не знают, что у них есть право на накопительную пенсию или единовременную выплату. У нас любая пенсия назначается по заявлению, и если человек не знает, он не заявляется. Поэтому важно обращаться и следить за своим состоянием с помощью выписки из индивидуального лицевого счета», — добавила Солодовникова.
Сегодня накопительная часть пенсии назначается раньше, чем страховая. Так, мужчины могут получить её с 60 лет, а женщины — с 55 лет.