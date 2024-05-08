Эксперт опроверг сообщение о росте тарифов в Китае на перевозки в Россию

То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион. Пункты отправления из Китая — в 25 провинциях, кроме Тибета — есть везде, то есть в каждой провинции по 2−3 пункта, то есть более 60 точек отправления по станциям из Китая.