Эксперт опроверг сообщение о росте тарифов в Китае на перевозки в Россию

Ранее СМИ со ссылкой на портал Infotrans Media Belarus, который привел данные экспедиторских компаний, сообщили, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в РФ и Белоруссию. Указывалось, что цены в среднем увеличились на 500−800 долларов и более в зависимости от станции отправления.
«Вариации о том, что завтра какая-то компания, будь то China Rail, будь то мелкий какой-нибудь экспедитор в Урумчи, вдруг поднял тарифы на 500−800 долларов, исключены самим фактом существования рынка. Это по железнодорожных перевозкам. По морю все просто — можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», — прокомментировал Безбородов.
Рынок контейнерных перевозок свободный и в части морских, и в части железнодорожных перевозок, напоминает эксперт.
То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион. Пункты отправления из Китая — в 25 провинциях, кроме Тибета — есть везде, то есть в каждой провинции по 2−3 пункта, то есть более 60 точек отправления по станциям из Китая.
Также он напоминает о существовании множества различных операторов и владельцев подвижного состава.
Свободны, но с регулированием
«При этом в Китае присутствует регулирование на этом рынке. Государство и в лице минтранса, и в лице провинциальных минтрансов. Чаще всего это регулирование происходит за счет экспортных, так называемых, субсидий. Экспортная субсидия — это не субсидия на перевозку, это субсидия производителю экспортируемого товара. Бывает, что и импортируемого товара, если этот товар требуется для какого-то производства. Так вот, субсидии регулируются», — рассказывает детали Безбородов.
Субсидии могут отменять и могут вводить заново. Из-за этого может происходить какое-то локальное повышение или понижение тарифа.
«Чаще всего оно касается объемов денег — где-то в районе 200−300 долларов на контейнерную единицу. О том, что субсидия так или иначе не будет действовать, известно чаще всего за полгода. И к этому процессу готовятся, его нивелируют. Мало того, в силу определенных обстоятельств и антикоррупционной борьбы внутри Китая, подчищаются все документы. И, по сути, к моменту отключения субсидии, тариф остается, по сути, прежним», — резюмировал Безбородов.