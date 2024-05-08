Китай резко поднял тарифы на грузоперевозки в Россию и Беларусь

Тарифы на железнодорожные перевозки из Китая в Россию и Беларусь с 6 мая резко возросли. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans, ссылаясь на информацию экспедиционных компаний.
«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими “пробками”, возникшими на границах с Китаем», — сообщил портал. Там же отметили, что цены возросли на 500−800 и более долларов США. Сумма колеблется в зависимости от станции отправления.
Портал также сообщил об увеличении тарифов на морские перевозки из Китая. Они варьируются от 800 до 1500 долларов США, в зависимости от порта отправления.