Китай резко поднял тарифы на грузоперевозки в Россию и Беларусь

«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими “пробками”, возникшими на границах с Китаем», — сообщил портал. Там же отметили, что цены возросли на 500−800 и более долларов США. Сумма колеблется в зависимости от станции отправления.