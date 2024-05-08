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Китай резко поднял тарифы на грузоперевозки в Россию и Беларусь

Цены на перевозки грузов из Китая в Россию и Беларусь возросли на 500−800 и более долларов США, заявили в транспортно-логистическом портале Infotrans.

Источник: РИА "Новости"

Тарифы на железнодорожные перевозки из Китая в Россию и Беларусь с 6 мая резко возросли. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans, ссылаясь на информацию экспедиционных компаний.

«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими “пробками”, возникшими на границах с Китаем», — сообщил портал. Там же отметили, что цены возросли на 500−800 и более долларов США. Сумма колеблется в зависимости от станции отправления.

Портал также сообщил об увеличении тарифов на морские перевозки из Китая. Они варьируются от 800 до 1500 долларов США, в зависимости от порта отправления.