Акции «Транснефти» и ЛУКОЙЛа, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

В то же время эксперт отметила, что на конец 2023 года чистый долг «Транснефти» оставался отрицательным, а на балансе компании накопилось более ₽0,6 трлн. В прошлом компания не раз направляла на годовые дивиденды около 100% прибыли по РСБУ. Если «Транснефть» поступит таким образом и в этом году (финансовое положение позволяет принять такое решение), то дивиденд может увеличиться до ₽258 на одну акцию, предположила Наталия Пырьева.