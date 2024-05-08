Акции «Транснефти» и ЛУКОЙЛа, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Акции ЛУКОЙЛа.
Котировки ЛУКОЙЛа просели 7 мая на фоне дивидендного гэпа. Однако снижение оказалось не таким большим, как ожидали аналитики. По итогам торгов бумаги компании подешевели на 3,79%, до ₽7722,5 за акцию. Ранее аналитики «Альфа-Инвестиций» прогнозировали просадку в 5,3%.
Инвесторы, которые владели акциями ЛУКОЙЛа на 7 мая, получат выплату в размере ₽498 на акцию с дивдоходностью 6,2%.
В «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10−15 рабочих дней (или 2−3 календарных недели).
«По итогам 2024 года дивиденды могут составить более ₽1000 на акцию (более 12,4% по текущим ценам). Дополнительно стоит учитывать накопленную кубышку компании, которая составляет около ₽1125 на акцию, или 13,9% по текущим ценам, и также может быть использована в интересах акционеров», — привел возможные причины быстрого закрытия гэпа эксперт «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова позитивно оценивает перспективы акций ЛУКОЙЛа. В среднесрочном периоде поддержку бумагам окажут перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года — по аналогии с 2023 годом, когда реестр закрылся в декабре. На данный момент представленные за первый квартал 2024 года финансовые результаты компании не противоречат сценарию осуществления промежуточных выплат, уверена эксперт.
«Соответственно, дивидендные ожидания по ЛУКОЙЛу при прочих равных (в частности сохранении высоких цен на нефть и продолжения ее поставок за рубеж выше установленного потолка) могут вновь активизироваться во второй половине текущего года», — пишет Елена Кожухова. Это может подтолкнуть акции ЛУКОЙЛа к новым историческим максимумам и психологически важному уровню ₽10 000.
Акции «Транснефти».
Глава «Транснефти» Николай Токарев во вторник заявил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендацию по дивидендам, которые будут выше, чем в прошлом году. По итогам 2022 года Транснефть выплатила дивиденды с доходностью 11,9% — одной из максимальных в сезоне, отметили в ИК «Велес Капитал». Кроме того, Николай Токарев сообщил, что компания работает над переходом к выплатам дважды в год.
На этих новостях привилегированные акции «Транснефти» выросли на 3,23% и по итогам торгов 7 мая достигли ₽1644 за бумагу.
Это позитивный фактор для акций «Транснефти», прокомментировали слова главы компании о росте дивидендов в «Альфа-Инвестициях». «По итогам 2023 года компания заработала ₽306,5 млрд чистой прибыли. Выплата за 2023 год может составить ₽170−190 на акцию (доходность 10,4−11,6%) — сумма зависит от того, как компания будет корректировать прибыль для целей распределения дивидендов», — подсчитали аналитики брокера.
По дивидендной политике компания выплачивает 50% скорректированной прибыли по МСФО. «Если такой подход сохранится, то годовые дивиденды Транснефти» могут составить ₽204,51 на акцию, что соответствует дивидендной доходности 12,4% по текущим котировкам«, — полагает аналитик “Цифра брокер” Наталия Пырьева.
В то же время эксперт отметила, что на конец 2023 года чистый долг «Транснефти» оставался отрицательным, а на балансе компании накопилось более ₽0,6 трлн. В прошлом компания не раз направляла на годовые дивиденды около 100% прибыли по РСБУ. Если «Транснефть» поступит таким образом и в этом году (финансовое положение позволяет принять такое решение), то дивиденд может увеличиться до ₽258 на одну акцию, предположила Наталия Пырьева.
«В случае реализации бычьего сценария и высокого уровня дивидендов можно ожидать пробоя котировками в ближайшие недели максимума текущего года ₽1688 и развития роста. “Транснефть” становится все более привлекательной акцией для розничных инвесторов в том числе после проведенного сплита», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Ближайшие цели роста по акциям «Транснефти» около ₽1800, спрогнозировали в «Альфа-Инвестициях».
Индекс Мосбиржи
Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал устойчивость вопреки дивидендной отсечке ЛУКОЙЛа. На фоне дивидендного гэпа нефтяной компании индекс Мосбиржи падал на 0,88%, на минимуме достигнув 3405,82 пункта, однако к закрытию торгов восстановил свои позиции. По итогам торгов российский индикатор снизился на 0,25%, до 3427,61 пункта.
Пробой бокового тренда вниз не увенчался успехом, что указывает на возможный ложный пробой и потенциал для последующего роста. Позитивные тренды подтверждаются и фьючерсами, где уже заметно формирование фигуры для продолжения восходящего тренда«, — отметил директор по стратегии “Финама” Ярослав Кабаков.
«Выкуп внутридневной просадки у нас происходит третью сессию подряд. Это по-прежнему свидетельствует о позитивном настрое многих участников рынка. В результате сохраняется высокая вероятность развития более устойчивой волны восстановления с ближайшей целью в районе пятничной вершины 3450 пунктов», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, ожидания возврата дивидендов от ЛУКОЙЛа на рынок и их реинвестирование, а также близость летнего дивидендного сезона, будут и дальше подпитывать индекс Мосбиржи. «После завершения регулярной майской коррекции рынок уже может двинуть на очередные двухлетние максимумы, ориентиром на лето по-прежнему значится район 3600 пунктов», — спрогнозировал аналитик.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 мая.
Walmart. Дивиденды на каждую акцию — $0,2075. Дата выплаты — 28 мая. Доходность — 0,34%.
Wells Fargo. Дивиденды на каждую акцию — $0,35. Дата выплаты — 1 июня. Доходность — 0,58%.
IBM. Дивиденды на каждую акцию — $1,67. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 0,99%.
Pfizer. Дивиденды на каждую акцию — $0,42. Дата выплаты — 14 июня. Доходность — 1,5%.
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Fox: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,96, выручка — $3,45 млрд.
Affirm: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,69, выручка — $549,65 млн.
Shopify: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,84 млрд.
Uber: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,22, выручка — $10,09 млрд.
После закрытия рынка в США.
Airbnb: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,23, выручка — $2,06 млрд.
SolarEdge: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$1,53, выручка — $194,18 млн.
Sunrun: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,38, выручка — $470,25 млн.
AppLovin: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,56, выручка — $972,47 млрд.
Robinhood Markets: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,05, выручка — $543,14 млн.
Match Group: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,41, выручка — $855,79 млн.
iRobot: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$1,87, выручка — $152,74 млрд.
Другие важные события.
«Инвестиционная палата» завершит прием заявок на обмен заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа «C».
«ТКС Холдинг»: общее собрание акционеров. В повестке — допэмисссия акций.
«Акрон», X5 Group: общие собрания акционеров.
«Россети Центр и Приволжье»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве.
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 3 по 6 мая.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ПД серии 26244.
Германия: промышленное производство, март — 09:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 427,61 (-0,25%).
Индекс РТС: 1 185 (-0,1%).
S&P 500: 5187,7 (+0,13%).
Dow Jones Industrial Average: 38 884,26 (+0,08%).
NASDAQ Composite: 16 332,55 (-0,1%).