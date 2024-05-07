Saudi Aramco снизила прибыль в I квартале почти на 15%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января — марта 2024 года уменьшилась на 14,5% и составила $27,2 млрд против $31,878 млрд за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.
Свободный денежный поток компании составил $22,76 млрд, уменьшившись на 26,3%. Объем капитальных затрат компании возрос на 28%, до $10,84 млрд.
Дивидендные выплаты Saudi Aramco по итогам первого квартала составят $31,067 млрд, что на 62% больше, чем за первый квартал 2023 года. Всего за 2024 год компания может выплатить дивиденды в размере $124,3 млрд.
Средняя цена реализации нефти подросла до $83 за баррель против $81 за баррель годом ранее.
Добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 12,4 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (минус 3% к прошлому году). Саудовская Аравия с мая 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках договоренностей с рядом стран ОПЕК+. С июля 2023 года по июнь 2024 года королевство добровольно сокращает добычу нефти еще на 1 млн б/с.
При этом компания отмечает, что разработка нефтяных месторождений суммарно к 2027 году обеспечит прирост добывающих мощностей более чем на 1 млн б/с.