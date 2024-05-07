Saudi Aramco снизила прибыль в I квартале почти на 15%

Добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 12,4 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (минус 3% к прошлому году). Саудовская Аравия с мая 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. б/с в рамках договоренностей с рядом стран ОПЕК+. С июля 2023 года по июнь 2024 года королевство добровольно сокращает добычу нефти еще на 1 млн б/с.