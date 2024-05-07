Кондитеры предупредили торговые сети об очередном подорожании шоколада

Впрочем, снижение цены до £7 тыс. не сделает кондитерские изделия дешевле, поскольку за последние полгода они подорожали с £1 тыс. до £10, объясняет Грачев из «Алкион». И прогнозирует, что кондитерские изделия будут постепенно дорожать. Отпускные цены на шоколад могут вырасти в течение года в два раза, предположил Грачев. Текущее снижение цен на сырье отразится только на тех производителях, кто сейчас по каким-то причинам не имеет контрактов и покупает на ближайшее время с поставкой в июне, объяснил Муравьев. Как правило, производители закупают сырье заранее и выставляют среднюю цену. «Например, цены на сырье, которое поставят в августе, в сентябре или в декабре не изменились», — пояснил Муравьев. Цены на тертый какао с поставкой в сентябре-декабре сохраняются на уровне $14−15 тыс. за т — это в три раза дороже, чем в прошлом году ($4,5 тыс. за т).