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BP в I квартале сократила прибыль в 3,6 раза

Компания объясняет такой результат снижением объемов реализации нефти и газа, простоем завода в Индиане и значительным сокращением маржи по продаже топлива.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP по итогам первого квартала 2024 года составила $2,26 млрд по сравнению с $8,2 млрд годом ранее, снизившись таким образом в 3,6 раза, сообщила компания.

BP объясняет такой результат снижением объемов реализации нефти и газа, простоем завода в Индиане и значительным сокращением маржи по продаже топлива.

Базовая прибыль BP, которую компания рассчитывает после вычета скорректированных статей и связанных с ними налогов, снизилась в 1,8 раза и составила в первом квартале $2,72 млрд.

Выручка BP по итогам квартала уменьшилась на 12% и составила $49,96 млрд по сравнению с $56,95 млрд годом ранее. Свободный денежный поток компании составил $5 млрд по сравнению с $7,62 млрд годом ранее.

Как говорится в отчете, BP по прежнему планирует продажу активов на $2−3 млрд в этом году. В целом компания намерена получить от продаж в 2020—2025 годах $25 млрд с учетом уже полученных $18,2 млрд.

Также BP ожидает сохранения низкой рентабельности нефтепереработки во втором квартале.