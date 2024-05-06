Сколько денег можно перевести через СБП без комиссии в месяц?

«Банки придерживаются рекомендаций, данных Банком России, касательно того, каков лимит месячного перевода и процент комиссии, — объясняет он. — То есть при переводе по СБП без комиссии физическим лицам можно отправить до 100 тысяч рублей в месяц без ограничения количества переводов. Если лимит выбран, то он облагается комиссией в 0,5% от всей суммы. Хотя и здесь есть нюанс — комиссия не должна превышать 1,5 тысяч рублей».