Сколько денег можно перевести через СБП без комиссии в месяц?

«Банки придерживаются рекомендаций, данных Банком России, касательно того, каков лимит месячного перевода и процент комиссии, — объясняет он. — То есть при переводе по СБП без комиссии физическим лицам можно отправить до 100 тысяч рублей в месяц без ограничения количества переводов. Если лимит выбран, то он облагается комиссией в 0,5% от всей суммы. Хотя и здесь есть нюанс — комиссия не должна превышать 1,5 тысяч рублей».
При переводе на свой счет в другом банке с 1 мая вступает в силу другое ограничение, продолжает эксперт. Новый закон позволяет перекидывать между своими счетами до 30 млн рублей в месяц безо всякой комиссии. Если же и эта сумма будет превышена, то за услуги банку надо будет отдать те же деньги: 0,5% от сумма перевода, но не более 1,5 тыс. руб.