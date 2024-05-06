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Нефть. Перспективы недели

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть

Нефть марки Brent на прошлой неделе продемонстрировала слабость. Закрытие произошло под восходящим трендом, а также под 200-дневной скользящей средней — $84 за баррель. Причина — разговоры о возможном прекращении огня на Ближнем Востоке. Снижение спроса на нефть могло быть отчасти обусловлено выходными днями в Китае.

Израиль и ХАМАС в минувшие выходные так и не смогли договориться. Вчера появились новости о возможном начале спецоперации Израиля в Рафахе на юге Газы. Котировки нефти, однако, реагируют на эту информацию сдержанно.

Фундаментально ценник нефти видится несколько выше. Котировки, очищенные от риск-премии, ориентировочно находятся в районе $85 за баррель.

Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель.

Важные события недели

7 мая — EIA опубликует краткосрочный прогноз по ситуации на рынке энергоносителей, а API — прогноз по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах.

8 мая — EIA огласит недельные данные о запасах нефти в США.

9 мая — Китай опубликует данные об объемах импорта и экспорта.

Новостной фон

∙ Израильские военные начали вывоз мирных жителей из Рафаха.

∙ Израиль закрыл гуманитарный переход Керем-Шалом в секторе Газа после ракетного обстрела со стороны ХАМАС.

∙ Саудовская Аравия поднимает цену на свою флагманскую нефть для Азии третий месяц подряд.

Природный газ в США

Фьючерсы на природный газ в США закрыли неделю выше долгосрочного нисходящего сопротивления. Это умеренно позитивный сигнал для набора длинных позиций. Тем не менее, котировки находились под данным сопротивлением с августа 2022 г., поэтому пробой все еще может оказаться ложным.

Прогноз EIA по средней цене на II квартал — $2 за MMBtu.