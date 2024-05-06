Нефть. Перспективы недели

Фьючерсы на природный газ в США закрыли неделю выше долгосрочного нисходящего сопротивления. Это умеренно позитивный сигнал для набора длинных позиций. Тем не менее, котировки находились под данным сопротивлением с августа 2022 г., поэтому пробой все еще может оказаться ложным.