Как будут оплачивать сверхурочную работу уже с сентября

Конституционный Суд (постановление от 27.06.2023 N 35-П) указал, что это неправильно. В связи с этим в Трудовой кодекс были внесены изменения (Федеральный закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ), и с 1 сентября для расчёта оплаты за сверхурочную работу будут использовать брать размер заработной платы, в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.