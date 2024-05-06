Как будут оплачивать сверхурочную работу уже с сентября

Эксперт напомнила, что сверхурочная работа подлежит дополнительной оплате.
При этом, сверхурочной признаётся работа, выполняемая по инициативе работодателя. То есть, если работник просто решил задержаться после окончания рабочего дня, чтобы доделать свою работу, на дополнительную оплату он рассчитывать не может.
Также сверхурочной считается работа, выполняемая сверх установленной для этого работника продолжительности рабочего времени.
Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. При этом вместо повышенной оплаты работник может получить дополнительное время отдыха.
«Однако эта норма лишь устанавливает границы, ниже которых платить нельзя, а вот выше, предусмотрев это в трудовом, коллективном договоре или локальном акте — сколько угодно», — говорит Ситникова.
Но не всё в этом порядке устраивало работников.
Дело в том, что зарплата работника может включать в себя не только оклад, но премии, надбавки, компенсации, а оплату за сверхурочную работу сотрудник может получить рассчитанную только из оклада.
Например, за час работы в течении рабочего дня работник получает 200 рублей (100 ₽ — оклад, 100 ₽ — премии и надбавки), а за первый час сверхурочной работы он получит 150 ₽., а за второй — 200 ₽., если считать такую оплату только из оклада, не включая в неё иные выплаты.
Конституционный Суд (постановление от 27.06.2023 N 35-П) указал, что это неправильно. В связи с этим в Трудовой кодекс были внесены изменения (Федеральный закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ), и с 1 сентября для расчёта оплаты за сверхурочную работу будут использовать брать размер заработной платы, в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.
«То есть в нашем примере работник получит оплату за сверхурочный труд 300 ₽ за первый час работы (200 ₽*1,5) и 400 ₽ за второй и последующие часы (200 ₽ * 2)», — подсчитала эксперт.
При этом законодатель особо оговорил, что новая редакция статьи 152 ТК РФ — не повод для пересмотра работодателем условий, установленных коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором, действующих сейчас и предусматривающим оплату в более высоком размере, чем гарантируют работнику вносимые в Трудовой кодекс поправки.
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