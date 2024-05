Дивиденды ЛУКОЙЛА, акции «Газпрома», индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

В то же время эксперты предупреждают, что в мае может сработать поговорка sell in May and go away — в частности, из-за сезонной фиксации прибыли, характерной для российского рынка. Кроме того, в мае давление на индекс Мосбиржи будет оказывать «очистка» рынка от дивидендов крупных эмитентов. В частности, дивидендный гэп по ЛУКОЙЛу 7 мая может привести к падению российского индикатора на 0,8−0,9%, предупреждают в «Альфа-Инвестициях».