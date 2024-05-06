Дивиденды ЛУКОЙЛА, акции «Газпрома», индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа под дивиденды.
6 мая — последний день, когда можно купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды. Компания выплатит акционерам ₽498 на акцию, что дает доходность 6,17%.
Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды за 2023 год в размере ₽447 на акцию. В итоге за год выплаты составят рекордную для компании сумму ₽945 на акцию.
Соответственно, во вторник, 7 мая, акции компании будут торговаться уже без дивидендов. Это значит, что котировки компании упадут примерно на размер выплат (5−5,5%, по оценке экспертов «Альфа-Инвестиций»). В брокерской компании ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа. «При стабильном фоне это может произойти в течение месяца», — считают аналитики.
Однако ранее аналитики Альфа-Банка предупредили, что привлекательность акций ЛУКОЙЛа у инвесторов в будущем может заметно снизиться. Аналитики привели тому две причины:
▪️ так как компания сократила раскрываемую отчетность, подход к расчету дивидендов сейчас непрозрачен — а это основополагающий фактор популярности ЛУКОЙЛа среди инвесторов;
▪️ эксперты ожидают, что ЛУКОЙЛ из-за обратного выкупа бумаг у нерезидентов откажется от финальных дивидендов за 2024 год и выплатит только промежуточные.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок начал последний месяц весны снижением. На минимуме 3 мая индекс Мосбиржи опускался до отметки 3424,63 пункта, однако сумел отскочить и завершил день снижением всего на 0,03%, до 3441,77 пункта.
«Это говорит об ограниченном характере распродаж и контроле фондовых “быков” над ситуацией», — отметил в утреннем обзоре эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Среди причин снижения он назвал перекупленность рынка, достижение важных технических преград и слабую отчетность крупных корпораций.
Однако интерес к российским акциям остается высоким, несмотря на негативные рыночные и новостные драйверы, заметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В первую очередь он связывает это с перспективами хороших дивидендов со стороны многих компаний, а также возобновлением дивидендных выплат некоторыми из тех, кто по причине санкций и геополитики был вынужден прекратить такую практику. Инвесторы также покупают акции в ожидании старта или завершения процесса редомициляции.
В то же время эксперты предупреждают, что в мае может сработать поговорка sell in May and go away — в частности, из-за сезонной фиксации прибыли, характерной для российского рынка. Кроме того, в мае давление на индекс Мосбиржи будет оказывать «очистка» рынка от дивидендов крупных эмитентов. В частности, дивидендный гэп по ЛУКОЙЛу 7 мая может привести к падению российского индикатора на 0,8−0,9%, предупреждают в «Альфа-Инвестициях».
Впрочем, после майских распродаж индекс летом будет готов взять курс на следующую цель вверх — 3600 пунктов, считают в БКС.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» за последние два торговых дня упали на 4,9%, до ₽155,2, свидетельствуют данные Мосбиржи. Стоимость бумаг компании достигла минимумов с конца февраля 2023 года.
Котировки отреагировали на выход отчета «Газпрома» по МСФО за 2023 год. Концерн впервые за 25 лет ушел в убыток, который составил ₽629 млрд против прибыли ₽1,23 трлн годом ранее. Выручка сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила ₽8,5трлн.
Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики полагают, что слабые финансовые показатели «Газпрома» могут побудить менеджмент сократить размер дивидендов за 2023 год или вовсе от них отказаться. Оценки размера дивиденда у экспертов варьируются от ₽10 до ₽15 на акцию. Аналитики «Альфа-Инвестиций» отметили, что бумаги нефтегазовой компании стали лидерами по обороту торгов на Мосбирже после выхода финансовых показателей.
В то же время в «БКС Мир инвестиций» первую реакцию рынка, как и самого брокера, на отчет «Газпрома» назвали «слишком негативной». Эксперты считают, что в конечном итоге вопрос выплаты дивидендов концерном является политическим.
«Считаем, что “Газпром” может позволить себе дивиденды порядка $4 млрд — ₽15,8 на акцию. Шансы на такой исход составляют по крайней мере 50%, но отсутствие дивидендов или выплата в размере 25% чистой прибыли также вполне вероятны», — полагают аналитики БКС.
В БКС полагают, что поддержать котировки «Газпрома» может визит президента России Владимира Путина в Китай в середине мая.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 мая.
ЛУКОЙЛ. Дивиденды на каждую акцию — ₽498. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 6,17%.
Texas Instruments. Дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 21 мая. Доходность — 0,73%.
EQT. Дивиденды на каждую акцию — $0,1575. Дата выплаты — 1 июня. Доходность — 0,39%.
Ford Motor. Дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 3 июня. Доходность — 1,21%.
Корпоративная отчетность
«Россети Ленэнерго»: финансовые результаты по РСБУ за первый квартал 2024 года.
До открытия рынка в США.
Axsome: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$1,22, выручка — $74 млн.
Tyson Foods: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,39, выручка — $13,14 млрд.
Spirit Airlines: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$1,44, выручка — $1,27 млрд.
После закрытия рынка в США.
Vimeo: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $102,87 млн.
Vertex Pharmaceuticals: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,12, выручка — $154,46 млн.
Simon Property: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,36, выручка — $1,31 млрд.
Coty: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,06, выручка — $1,37 млрд.
Lumentum: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,26, выручка — $364,65 млн.
Другие важные события.
КМЗ: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
«Газпром»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о перспективах развития экспорта газа в Среднюю Азию.
Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле.
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 23 апреля по 2 мая.
Великобритания, Япония: Биржи закрыты в связи с праздничными выходными.
Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 09:00 мск.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 10:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 11:00 мск.
Еврозона: индекс цен производителей, март — 12:00 мск.
США: обзор с краткосрочными прогнозами по рынку энергетики от Управления энергетической информации США (EIA) — 19:00 мск.
США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3441,77 (-0,03%).
Индекс РТС: 1184,68 (+0,57%).
S&P 500: 5127,79 (+1,26%).
Dow Jones Industrial Average: 38 675,68 (+1,18%).
NASDAQ Composite: 16 156,33 (+1,99%).