Американские санкции нарушили торговые связи России

По данным Trade Data Monitor, в 2023 году турецкий экспорт в Россию критических товаров гражданского назначения подскочил до $586 млн — в 5 раз больше, чем до конфликта. Однако уже в первом квартале 2024 года этот показатель рухнул на 40% к предыдущему кварталу до $93 млн.