Золото станет привлекательнее для инвесторов

Выведение золота из-под действия курсовой экспортной пошлины и одновременное повышение НДПИ направлены на обеспечение потока доходов в бюджет России. Мера гарантирует дополнительные поступления в бюджет, независимо от объемов экспорта золота, а также от его качественных характеристик, пояснил эксперт. Это делает доходы более предсказуемыми и стабильными, что крайне важно в условиях санкционного противостояния, уточнил он. По мнению эксперта, фискальный эффект в форме дополнительных доходов от реализации данной меры может составить около 15 млрд руб. Что касается влияния на ювелирную отрасль, то принятые меры будут способствовать росту налоговой нагрузки на компании, считает он. Так, например, ЮГК придется дополнительно отчислить 2% прибыли в текущих ценах, «Полюс» заплатит около 1,5%. «Стоит предположить, что именно эти величины и будут переложены на конечных потребителей в виде увеличения конечной стоимости золотосодержащих товаров», — заключил эксперт.