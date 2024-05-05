Адвокат Чекалиных заявил, что они не имеют задолженности перед налоговой инспекцией

Столичные следователи вели уголовное дело в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и в уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовное дело о неуплате налогов в отношении них было прекращено, а все ограничения на перемещения и пользование интернетом сняты. 1 марта 2024 года стало известно, что прекращено также и дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Сейчас Чекалины находятся в процессе расторжения брака, однако суд дал им время для примирения.