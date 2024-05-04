Юристы назвали уважительные причины опоздания на работу

«Именно они устанавливают, когда начинается и когда заканчивается рабочее время, в течение которого работник обязан исполнять трудовые обязанности и быть на рабочем месте. Если работник в течение рабочего времени не выполняет или ненадлежаще выполняет трудовые обязанности — это тоже дисциплинарный проступок, за который можно сделать замечание или выговор, а при определённых условиях — уволить», — предупредила специалист.