Как налоговая узнает о сдаче квартиры в 2024 году

«Согласно Налоговому кодексу, оплата налога с дохода, полученного от сдачи квартиры в аренду, это обязанность собственника жилья», — отмечает юрист.
Причем, налоги нужно платить вне зависимости от того, на какой срок сдана квартира.
При этом, у налоговой инспекции есть масса возможностей получения информации о сдаваемых в аренду квартирах.
Cамый простой способ — это отслеживание в автоматическом режиме переводов денежных средств от одного физлица другому, являющемуся потенциальным арендодателем.
Проследить это легко: такие платежи имеют регулярный характер, проходят примерно в одни и те же даты месяца, сумма перевода является постоянной величиной.
«Точно так же легко установить факт сдачи квартиры в аренду компании, которая снимает жилье своим сотрудникам, проводит это по бухгалтерии в расходной части, а другая сторона договора — арендодатель — никаких налогов не платит», — говорит юрист.
Наличие в собственности у человека нескольких квартир (а данные об этом периодически предоставляет ФНС Росреестр) также служит сигналом о предполагаемой деятельности по сдаче объектов недвижимости в аренду, и, как следствие, получении возможных незадекларированных доходов.
«У инспектора ФНС возникает резонный вопрос: зачем человек приобрел столько объектов, ведь он не может физически проживать по нескольким адресам», — разъясняет адвокат.
Кроме того, у налоговой хватает «потенциальных добровольных помощников», готовых безвозмездно посодействовать в раскрытии налогового правонарушения. Это и участковые инспекторы, на чьей территории находится квартира, и управляющие компании, и соседи, и бывшие арендаторы, и даже иногда родственники арендодателя.
«Все эти люди будут рады уведомить ФНС по любой причине — ссора с соседями арендаторов (громкая музыка, мусор на лестничной клетке), задолженность по коммунальным платежам да и просто обида родственников, позавидовавших материальным благам арендодателя», — рассказывает адвокат.
Однако в результате вышеперечисленных действий налоговая инспекция лишь установит факт проживания на чужой территории посторонних людей, но никак не факт получения доходов.
Впрочем, и собрать доказательства сдачи квартиры за деньги для ФНС, как правило, труда не составляет. Подтверждением получения денежных средств могут быть показания свидетелей, выписки по банковскому счету, расписки в получении наличности.
«Поверьте, квартиросъемщик не будет защищать арендодателя и предоставит подтверждение своего легального нахождения в чужой квартире», — считает эксперт.
И если у налоговой инспекции получится доказать, что собственник жилья сдавал квартиру без уплаты налогов, последует наказание.
Во-первых, гражданину нужно будет оплатить НДФЛ — 13% от дохода в аренде.
Во-вторых, штрафы и пени. Если же арендодатель сдаст налоговую декларацию позже срока, штраф составит 5% за каждый месяц опоздания. Максимальный — 30% от суммы налогов, минимальный — 1000 рублей.
Если уклонение от уплаты налогов было неумышленным, то штраф составит 20% от суммы налогов. А при наличии умысла — 40%. Также на неуплаченную сумму физлицам могут начислить пени: 1/300 от ключевой ставки ЦБ ежедневно.
Чтобы дело дошло до уголовной ответственности, сумма неуплаченного налога физлица должна превысить 2,7 млн рублей за три финансовых года. По словам юриста, в зависимости от того, каким будет совершенное деяние — в крупном или особо крупном размере, наказание может быть связано со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей либо с лишением свободы сроком до трех лет.
«Однако человек, впервые совершивший налоговое преступление, будет освобожден от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа», — отмечает Александр Шиманский..
Таким образом, не нужно пытаться обмануть налоговую. Намного проще заполнить декларацию вовремя и уплатить налоги. Выгоднее всего сдавать жилье в аренду, если оформить статус самозанятого.
«Заплатив 4% от суммы дохода, у собственника жилья сон будет крепким, появится аппетит, и жизнь заиграет новыми красками», — подытожил адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».