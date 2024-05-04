Как налоговая узнает о сдаче квартиры в 2024 году

Cобственники жилья часто сдают его в аренду. При этом, многие желают получать доход, а налоги платить не хотят. Способы проверки со стороны налоговой для выявления нелегальной сдачи жилья. Рассказываем, как налоговые органы могут узнать о незаконной сдаче квартиры в аренду и какие меры принять, чтобы не получить штраф в 2024 году — рассказал Финансам Mail.ru адвокат МКА «Советник-центр» Александр Шиманский.